استقرار سعر الذهب اليوم في مصر مستهل تعاملات الخميس.. كم وصل عيار 21؟

استقرت أسعار الذهب في مصر نسبيًا اليوم، بعد ارتفاعات متتالية على مدار تعاملات أمس الأربعاء، تزامنت مع صعود سعر أوقية الذهب عالميًا بأكثر من 3%. وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في السوق المحلية خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، وفق تحديثات محال الصاغة في مصر.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

سجل جرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، نحو 7135 جنيهًا للبيع، مقابل 7090 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر إقبالًا في سوق المصوغات والمشغولات الذهبية بمصر، نحو 6245 جنيهًا للبيع، و6205 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5355 جنيهًا للبيع، و5320 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 4165 جنيهًا للبيع، مقابل 4135 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 49960 جنيهًا للبيع، مقابل 49640 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميًا ومحليًا

سجلت أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4075.95 دولارًا.

أما في السوق المصرية، فبلغ سعر الأوقية نحو 221990 جنيهًا للبيع، مقابل 220570 جنيهًا للشراء.

سعر دولار الصاغة

سجل دولار الصاغة، الذي تعتمد عليه محال الذهب في تسعير الأوقية محليًا، نحو 54.63 جنيهًا، مقابل 54.71 جنيهًا لسعر الدولار في البنوك.