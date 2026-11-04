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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب الآن

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
علياء فوزى

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، صعود بقيمة تتراوح بين 35 لـ 40 جنيها في الجرام، مدعوم بارتفاع سعر الأوقية عالميا اليوم بنحو 3.3 % وتخطيه 4000 دولار بعد تسجيله أمس 3905 دولار. 

ومحليا شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعا ليسجل الآن 50000جنيها مقارنة 49720 جنيها بمستهل التعاملات اليوم بزيادة 280 جنيها.

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، وفقا آخر تحديثات معلنة من محلات الصاغة.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، نحو 7145 جنيهاً للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 7095 جنيهاً للجرام الواحد، ويفضله المستثمرون الباحثون عن السبائك والذهب الخام.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة نحو 6250 جنيهاً للبيع، في حين وصل سعر الشراء إلى 6210 جنيهات. ويظل هذا العيار الخيار الأول للمقبلين على شراء الشبكة والمصوغات الذهبية.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل عيار 18، المفضل في المشغولات العصرية والمجوهرات المرصعة، نحو 5355 جنيهاً للبيع، وحوالي 5325 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

أما الذهب عيار 14 فسجل 4165 جنيهاً للبيع، و4140 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب (عيار 21 بوزن 8 جرامات) إلى 50000 جنيه للبيع، مقابل 49680 جنيهاً للشراء، ويعد من أبرز أوعية الادخار التي يلجأ إليها المصريون للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

سعر أونصة الذهب اليوم محلياً وعالمياً

 سجلت سعر الأونصة في السوق المصرية حوالي 222170 جنيهاً للبيع، مقابل 220745 جنيهاً للشراء.

في البورصة العالمية، بلغ سعر أونصة الذهب نحو 4070 دولار.

دولار الصاغة مقابل سعر الدولار في البنوك

سجل دولار الصاغة، المستخدم في تسعير الذهب محلياً، نحو 54.71 جنيه، بينما بلغ سعر الدولار في البنوك 54.73 جنيه، في فارق محدود بين السعرين ينعكس على تسعير الذهب في السوق المحلية.

 

أسعار الذهب سعر الأوقية عالميا سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 اليوم سعر أونصة الذهب اليوم محلياً تسعير الذهب محلياً سعر الجنيه الذهب اليوم

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