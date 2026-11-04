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مباريات ريال مدريد المتبقية في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على آيك أثينا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مباريات ريال مدريد المتبقية في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على آيك أثينا

ريال مدريد
ريال مدريد
حمزة شعيب

حقق ريال مدريد فوزًا صعبًا على حساب مضيفه آيك أثينا بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2026-2027.

وشهدت المواجهة العديد من التقلبات على مستوى الأداء والنتيجة، قبل أن ينجح الفريق الملكي في حسم اللقاء لصالحه، ليواصل نتائجه الإيجابية في البطولة ويحصد العلامة الكاملة بوصوله إلى 12 نقطة.

ويطمح ريال مدريد إلى مواصلة انتصاراته خلال الجولات المقبلة، من أجل الحفاظ على موقعه بين الفرق المنافسة على التأهل المباشر إلى دور الـ16، دون الحاجة لخوض الملحق.

مباريات ريال مدريد المتبقية في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن يخوض ريال مدريد أربع مباريات في مرحلة الدوري، وجاءت مواعيدها كالتالي:

  • الجولة الخامسة: ريال مدريد ضد آيندهوفن، يوم 24 نوفمبر 2026، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
  • الجولة السادسة: آرسنال ضد ريال مدريد، يوم 9 ديسمبر 2026، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
  • الجولة السابعة: ريال مدريد ضد لاسك، يوم 19 يناير 2027، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
  • الجولة الثامنة: ريال مدريد ضد شاختار دونيتسك، يوم 27 يناير 2027، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
ريال مدريد آيك أثينا دوري أبطال أوروبا

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