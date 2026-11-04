تشكيل مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا.. هالاند يقود هجوم السماوي

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي مانشستر سيتي الإنجليزي ولايبزيج الألماني التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة بينهما، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل مانشستر سيتي الاعتماد على النرويجي إيرلينج هالاند في قيادة خط الهجوم، بمساندة الثلاثي فيل فودين وريان شرقي وإيليمان ندياي، بينما يتولى الإيطالي جيانلويجي دوناروما حراسة مرمى الفريق.

تشكيل مانشستر سيتي أمام لايبزيج

يدخل مانشستر سيتي المباراة بطريقة لعب 4-2-3-1، وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، عبد القادر خوسانوف، مارك جيهي، نيكو أوريلي.

خط الوسط: إينزو فرنانديز، إليوت أندرسون.

خط الوسط الهجومي: فيل فودين، ريان شرقي، إيليمان ندياي.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

تشكيل لايبزيج أمام مانشستر سيتي

على الجانب الآخر، يخوض لايبزيج المواجهة بخطة 4-3-3، وجاء تشكيل الفريق الألماني على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارتن فانديفوردت.

خط الدفاع: بوت باكو، فيلي أوربان، كاستيلو لوكيبا، ديفيد راوم.

خط الوسط: نيل العيناوي، كريستوف بومغارتنر، إيمانويل بانزوزي.

خط الهجوم: برايان جرودا، رومولو كاردوسو، أنطونيو نوسا.

مانشستر سيتي يستهدف العودة للانتصارات أمام لايبزيج

يدخل مانشستر سيتي اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز واستعادة نغمة الانتصارات، بعد تراجع نتائجه خلال الفترة الأخيرة، مستفيدًا من خوض المواجهة على ملعبه ووسط جماهيره.

ويحتل الفريق الإنجليزي المركز الثالث في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 6 نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراتين وتلقى هزيمة واحدة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4-2.

ويأمل مانشستر سيتي في حصد النقاط الثلاث أمام لايبزيج، من أجل تعزيز موقعه في جدول الترتيب والاقتراب من التأهل المباشر إلى دور الـ16، في ظل المنافسة على المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية.