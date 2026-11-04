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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هزمتكم مرتين.. رسائل نارية من عبدالرحمن السيد إلى ترامب وأيباك بعد فوزه الانتخابي

عبد الرحمن السيد
عبد الرحمن السيد
علا محمد

استعرضت الإعلامية سهير جودة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أبرز الرسائل التي وجهها عبد الرحمن السيد عقب فوزه الانتخابي على المرشح المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مسلطة الضوء على ردوده التي حملت رسائل مباشرة إلى ترامب ونائبه جي دي فانس وعدد من الجهات والشخصيات الأمريكية.

ونشرت سهير جودة مجموعة من التصريحات التي أطلقها عبد الرحمن السيد احتفالًا بفوزه، وبدأتها بعبارته: «من إن شاء الله إلى الحمد لله»، في إشارة إلى انتقاله من مرحلة التمني والأمل إلى الاحتفال بتحقيق الانتصار الانتخابي.

رسالة عبد الرحمن السيد إلى ترامب

ووجه عبد الرحمن السيد رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها: «لن تجد صعوبة في نطق اسمي.. يمكنك أن تناديني سيناتور»، في رد يحمل سخرية من الانتقادات التي تعرض لها اسمه خلال المنافسة الانتخابية.

رسالة إلى جي دي فانس

كما وجه رسالة إلى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، قال فيها: «حبيبي، هناك مفارقة لطيفة.. أنت ملزم دستوريًا بأداء مراسم تنصيبي في يناير المقبل»، في إشارة إلى المفارقة التي ربطت بين مواقف فانس السياسية ومشاركته المرتقبة في مراسم تنصيبه.

رسالة إلى منظمة أيباك

ولم تغب منظمة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية «أيباك» عن رسائل عبد الرحمن السيد، بعدما أنفقت نحو 42 مليون دولار في حملات لمواجهته، إذ قال لها: «شكرًا لكم على منحي فرصة هزيمتكم مرتين»، في إشارة إلى نجاحه في تجاوز محاولات التأثير على فرص فوزه.

رد عبد الرحمن السيد على تصريحات وزير الصحة الأمريكي

وتطرقت سهير جودة أيضًا إلى رد عبد الرحمن السيد على تصريحات وزير الصحة الأمريكي، التي تضمنت إساءة للمسلمين، إذ قال الوزير إن 500 مليون مسلم لا ينتجون العلم ولا الأدب.

وجاء رد السيد: «صحيح، والدليل أنك لا تملك أي شهادة دكتوراه، بينما أنا أملك اثنتين منها، وأنا عربي»، في رد استند فيه إلى مؤهلاته العلمية وخلفيته العربية.

وأثارت هذه الرسائل اهتمامًا واسعًا، لما حملته من ردود مباشرة على الانتقادات التي تعرض لها عبد الرحمن السيد خلال حملته الانتخابية، والتي انتهت بفوزه في مواجهة المرشح المدعوم من ترامب.

الإعلامية سهير جودة فيسبوك موقع التواصل الاجتماعي عبد الرحمن السيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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