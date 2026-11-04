ترامب: هيجسيث مستمر بمنصبه كوزير للدفاع .. ولا أفكر في استبداله

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم /الأربعاء/ أنه لا يعتزم إجراء أي تغيير في منصب وزير الدفاع بيت هيجسيث، مشيدا بأدائه في الوزارة.

وقال ترامب - ردا على سؤال بشأن إمكانية استبدال هيجسيث - "لا، أعتقد إنه يؤدي عملا جيدا جدا"، وذلك حسبما نقلت شبكة "سي.إن.إن." الأمريكية.

وفيما يتعلق باحتمالية تولي هيجسيث مقعد السيناتور الجمهوري مارشا بلاكبيرن عن ولاية "تينيسي" في مجلس الشيوخ حال فوزها بمنصب حاكمة الولاية، قال ترامب إن هيجسيث "سيحظى بشعبية كبيرة إذا تولى هذا المنصب"، مضيفا "لكنني لم أسمع بأي مقترحات من هذا النوع حتى الآن".