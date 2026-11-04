محمد حماقي يطرح أحدث أغانيه بعنوان «ملعون»

طرح النجم محمد حماقي أحدث أعماله الغنائية بعنوان «ملعون»، في تعاون جديد يجمعه بالمنتج الموسيقي حسن الشافعي، وذلك بعد سلسلة من النجاحات الفنية التي حققها الثنائي معًا خلال السنوات الماضية.

وتتوفر الأغنية حاليًا عبر منصات الموسيقى العربية والعالمية، كما طُرح الفيديو كليب المصاحب لها، في تجربة تجمع بين الموسيقى والصورة من خلال معالجة بصرية تستند إلى أجواء خيالية تعكس الحالة والمشاعر التي تتناولها الكلمات.

وتحمل «ملعون» طابعًا موسيقيًا مختلفًا، إذ يمزج حسن الشافعي فيها بين إيقاعات البوب والأفرو هاوس، بمشاركة معتز عمارة في التلحين، بينما كتب كلماتها مصطفى حدوتة.

ويعيد هذا العمل التعاون بين حماقي والـشافعي بعد تجارب سابقة لاقت نجاحًا، من بينها أغنيتا «ده لولاك» و«إنت بتعند معايا»، ضمن ألبوم «من قلبي بغني» الذي صدر عام 2012، إلى جانب مشاركتهما في عدد من الإعلانات التجارية.