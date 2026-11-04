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ضياء رشوان يستعرض نتائج اجتماعاته مع أطراف المنظومة الإعلامية تمهيدًا للمؤتمر الأول لتطوير الإعلام المصري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ضياء رشوان يستعرض نتائج اجتماعاته مع أطراف المنظومة الإعلامية تمهيدًا للمؤتمر الأول لتطوير الإعلام المصري

"ضياء رشوان"
"ضياء رشوان"
أ ش أ

 استعرض وزير الدولة للإعلام الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نتائج اجتماعاته ولقاءاته مع جميع أطراف المنظومة الإعلامية، على مدى الشهور الماضية؛ حيث أحاط مراكز صنع القرار بالشواغل الخاصة بأوضاع الإعلام المصري، والتحديات والفرص، والخروج بتوصيات عملية لتطويره باستمرار.

فعلى مدى شهور، منذ إعادة وزارة الدولة للإعلام ضمن التشكيل الحكومي في فبراير 2026، حرص الوزير على لقاء أطراف المنظومة الإعلامية تباعا، مستهدفا جعل أهل مهنة الصحافة والإعلام شركاء فعليين في الجهود التي يضطلع بها ضمن مهام الوزارة الرئيسية، للنهوض بالإعلام المصري وتجاوز مشكلاته، والوصول به إلى مكانته اللائقة عبر إيجاد حلول لما يواجه مؤسسات الصحافة والإعلام العامة والخاصة، والعاملين بها.

وقد زادت أهمية وضرورة تلك اللقاءات بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في افتتاح القيادة الاستراتيجية، لوزير الدولة للإعلام، بالتنسيق مع الجهات والهيئات الإعلامية والصحفية المعنية، لعقد اجتماع سنوي، مبدئيًا يوم 3 ديسمبر من كل عام، تحت رعاية سيادته، لمراجعة أوضاع الإعلام المصري، ومناقشة التحديات والفرص، والخروج بتوصيات عملية لتطويره باستمرار.

وفي هذا الإطار، عقد وزير الدولة للإعلام (12) لقاء، ضمت ممثلي ومسؤولي مهنة الصحافة والإعلام، وأصحاب المهام المرتبطة بتيسير أدائهم لمهمتهم، مثل المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين بالوزارات.

بدأت هذه اللقاءات بالسادة رؤساء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، ونقيب ومجلس نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين وأعضاء اللجنة، وبلغ عدد من حضروها نحو (230) من الصحفيين والإعلاميين المحترفين في المرتبة الأولى؛ مما يؤكد اهتمام الوزارة -ضمن أولوياتها الأساسية- بإصلاح أحوال الإعلام والصحافة المحترفة في مصر، وعبَّر الحضور بحرية كاملة عن شواغلهم وآرائهم واحتياجاتهم ومقترحاتهم، من أجل تحسين أوضاع الصحافة والإعلام والعاملين بها.

كما عُقد لقاء موسع ومثمر مع رئيس وأعضاء اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، والتي يمثل تقريرها المظلة الأوسع لما سيُطرح في اجتماع ديسمبر السنوي.

واستنادًا إلى نتائج هذه اللقاءات، أحاط وزيرُ الدولة للإعلام مراكزَ صنع القرار بهذه الشواغل ومقترحات الحلول، والتي أبدت بدورها تفهمًا كبيرًا إيجابيًا ومشكورًا لدعم الصحافة والإعلام والعاملين بهما؛ هذا التفهم الذي رسم الطريق المحدد الذي تسير فيه حاليًا وزارة الدولة للإعلام، لتحويلها إلى مشروعات تفصيلية قابلة للتنفيذ في الاجتماع السنوي الأول للإعلام المصري.

ك ف

ضياء رشوان المنظومة الإعلامية الرئيس السيسي

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