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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أحمد موسى يهاجم عبدول السيد بعد انتخابه بمجلس الشيوخ الأمريكي: فوزه لا يعنينا

عبد الرحمن السيد عبدول
عبد الرحمن السيد عبدول
علا محمد

هاجم الإعلامي أحمد موسى عبد الرحمن السيد عبدول وذلك بعد إعلان فوزه على الجمهوري مايك روجرز في انتخابات ولاية ميشيجان بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال موسي عبر حسابه الرسمي بموقع اكس :" إن فوزه لا يعنينا نهائيا، لن ينصر العرب ولا فلسطين ولن يدافع عن الإسلام ولن ينحاز للقضايا العربية.

وقد أعلن عبد الرحمن السيد، ، فوزه بالمقعد، ليصبح أول مسلم يُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي.

واضاف موسى:"عبد الرحمن السيد (عبدول ) لا علاقة له بمصر غير أبويه،  هو ليس مصريا بل أمريكيا وداعم للشواذ وداعم للتنظيم الإرهابي  وكلامه عن مصر سلبي وكريه 
لا يعنينا فوزه نهائيا لن ينصر العرب ولا فلسطين ولن يدافع عن الإسلام ولن ينحاز للقضايا العربية ".

وتابع :"ولن يطالب باعتقال مجرم الحرب نتنياهو لمحاكمته موقفه مثل أي أمريكي فاز في الانتخابات ، فوزه وغيره ليس معناه ديمقراطية بل التصويت كان على جيوب الأمريكيين ولهيب الأسعار  ،لن تجدوه يتحدث عن الإبادة في غزة  
ولن تجدوه ضد الكيان الصهيوني المجرم ".


ووجه موسى انتقادات إلى الحزب الديمقراطي الأمريكي، قائلا :"نعود قليلا للوراء ، الحزب الديمقراطي هو سبب خراب العالم العربي وهم من دعموا التنظيم الإخواني الإرهابي والمنظمات الممولة لتفجير الدول من داخلها ".

الإعلامي أحمد موسى أحمد موسى عبد الرحمن السيد عبدول الجمهوري مايك روجرز انتخابات ولاية ميشيجان مجلس الشيوخ الأمريكي

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