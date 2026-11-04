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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد الانتخابات الأمريكية.. ارتفاعات عالمية بأسعار الذهب.. وهذا سعر الجرام في مصر

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

شهدت أسعار الذهب في مصر، استقرار نسبيا، بنهاية التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، وذلك بعد ارتفاعات علي مدار اليوم نتيجة صعود سعر أوقية الذهب عالميا بأكثر من 3%، وخلال السطور التالية نرصد حركة المعدن الأصفر وفقا لاخر تحديثات محلات الصاغة في مصر.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، نحو 7135 جنيهًا للبيع، بينما سجل 7090 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6245 جنيهًا للبيع، و6205 جنيهات للشراء، ويُعد هذا العيار الأكثر إقبالًا في سوق المصوغات والمشغولات الذهبية بمصر.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5355 جنيهًا للبيع، و5320 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 4165 جنيهًا للبيع، مقابل 4135 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 49960 جنيهًا للبيع، بينما سجل 49640 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميا ومحليا

على صعيد السوق العالمية، سجلت أوقية الذهب (الأونصة) نحو 4063.72 دولارًا. وبالجنيه المصري.

 بلغ سعر الأوقيةفي مصر نحو 221990 جنيهًا للبيع، مقابل 220570 جنيهًا للشراء.

سعر دولار الصاغة

سجل دولار الصاغة، الذي تعتمد عليه محال الذهب في تسعير الأوقية محليًا، نحو 54.63 جنيهًا، مقابل 54.71 جنيهًا لسعر الدولار في البنوك.

سعر الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب سعر أوقية الذهب الذهب

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