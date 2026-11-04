أسعار الذهب في مصر مساء الأربعاء.. عيار 21 بـ 6215 جنيها

استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، حيث سجل عيار 21، الأكثر مبيعاً وتداولاً بين المصريين، نحو 6215 جنيهاً للبيع، مقابل 6175 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، نحو 7105 جنيهات للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 7055 جنيهاً للجرام الواحد، ويفضله المستثمرون الباحثون عن السبائك والذهب الخام.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة نحو 6215 جنيهاً للبيع، في حين وصل سعر الشراء إلى 6175 جنيهاً. ويظل هذا العيار الخيار الأول للمقبلين على شراء الشبكة والمصوغات الذهبية.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل عيار 18، المفضل في المشغولات العصرية والمجوهرات المرصعة، نحو 5325 جنيهاً للبيع، وحوالي 5295 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

أما الذهب عيار 14 فسجل 4145 جنيهاً للبيع، و4115 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب (عيار 21 بوزن 8 جرامات) إلى 49720 جنيهاً للبيع، مقابل 49400 جنيه للشراء، ويعد من أبرز أوعية الادخار التي يلجأ إليها المصريون للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

سعر أونصة الذهب اليوم محلياً وعالمياً

في السوق العالمية، بلغ سعر أونصة الذهب نحو 4037.63 دولار.

وبالجنيه المصري، سجلت الأونصة 220925 جنيهاً للبيع، مقابل 219500 جنيه للشراء.

دولار الصاغة مقابل سعر الدولار في البنوك

سجل دولار الصاغة، المستخدم في تسعير الذهب محلياً، نحو 54.72 جنيه، بينما بلغ سعر الدولار في البنوك 54.68 جنيه، في فارق محدود بين السعرين ينعكس على تسعير الذهب في السوق المحلية.