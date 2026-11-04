وزير التعليم يتابع محتوى قنوات «مدرستنا»..ويؤكد أهمية وصوله للطلاب بجميع المحافظات

عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا مع إيهاب الخطيب، رئيس قناة «مدرستنا ٣»، و مي مجدي، رئيس قناتي «مدرستنا ١ و٢»، وذلك لمتابعة المحتوى التعليمي المقدم عبر القنوات لمختلف المراحل الدراسية.

وتناول الاجتماع متابعة المحتوى المخصص للمرحلتين الابتدائية والإعدادية عبر قناتي «مدرستنا ١ و٢»، ولطلاب الثانوية العامة والبكالوريا عبر قناة «مدرستنا ٣»، بما يدعم العملية التعليمية ويساعد الطلاب على فهم المناهج والاستعداد للامتحانات.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية ضمان وصول المحتوى التعليمي والنماذج الاسترشادية إلى الطلاب في جميع محافظات الجمهورية، بما يتيح لهم الإستفادة منها والتعرف على طبيعة أسئلة الامتحانات وكيفية حلها، وهو ما يساهم بدوره في التحصيل الدراسي للطلاب وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف على ضرورة أن تركز مجموعة قنوات «مدرستنا» على إبراز الأنشطة والمواهب المتميزة والنوابغ في مختلف مدارس الجمهورية، وتسليط الضوء عليها، إلى جانب تقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بالعملية التعليمية وملفاتها المختلفة، بما يسهم في مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة، وتعزيز وعي الطلاب وأولياء الأمور.