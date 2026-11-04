زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ: الأمريكيون لا يعرفون أسباب شن الحرب على إيران ويجب أن تنتهي

أكد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، أن الأمريكيين لا يعرفون أسباب شن الحرب على إيران ويجب أن تنتهي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

ويستعد الحزب الديمقراطي الأمريكي لفتح سلسلة من التحقيقات بشأن الرئيس دونالد ترامب وأفراد عائلته ومصالحهم التجارية، مستغلًا سيطرته المرتقبة على مجلسي النواب والشيوخ عقب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، حسب مجلة التايم الأمريكية.

ومن المتوقع أن يتولى النائب الديمقراطي حكيم جيفريز رئاسة مجلس النواب، بما يمنح الحزب فرصة لتكثيف الرقابة على إدارة ترامب، وفتح ملفات تتعلق بأنشطته التجارية وعلاقاته المالية.

