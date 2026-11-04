نائب الرئيس الأمريكي: الحرب في إيران سبب الهزيمة في انتخابات الكونجرس

أكد جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، أن الحرب في إيران سبب الهزيمة في انتخابات الكونجرس، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال فانس:" الكثير من الذين صوتوا لنا في انتخابات 2024 صوتوا للديمقراطيين هذه الانتخابات".

ويستعد الحزب الديمقراطي الأمريكي لفتح سلسلة من التحقيقات بشأن الرئيس دونالد ترامب وأفراد عائلته ومصالحهم التجارية، مستغلًا سيطرته المرتقبة على مجلسي النواب والشيوخ عقب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، حسب مجلة التايم الأمريكية.



ومن المتوقع أن يتولى النائب الديمقراطي حكيم جيفريز رئاسة مجلس النواب، بما يمنح الحزب فرصة لتكثيف الرقابة على إدارة ترامب، وفتح ملفات تتعلق بأنشطته التجارية وعلاقاته المالية.



وتشمل الملفات المطروحة للتحقيق استثمارات مرتبطة بالعملات المشفرة، وشركة التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، إلى جانب الطائرة الفاخرة التي حصلت عليها الإدارة الأمريكية من قطر، فضلًا عن أنشطة جاريد كوشنر، صهر ترامب، وعلاقاته الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط.