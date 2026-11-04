افتتاح صيدلية الشركة المصرية لتجارة الأدوية «الإسعاف» بمستشفى طب بنين الأزهر بدمياط الجديدة

أجرى د الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم، زيارة إلى مستشفى طب بنين الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، لافتتاح فرع صيدلية الشركة المصرية لتجارة الأدوية «الإسعاف» بالمستشفى، وذلك بحضور الدكتور وليد سعده، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية، والأستاذ الدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب بنين الأزهر بدمياط، ووكلاء الكلية ،والدكتور أحمد عمران، مدير المستشفى، والدكتور محمد عبد الخالق، مدير مديرية الصحة بدمياط، والمهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والأستاذ عبد المنعم قتيلو، رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، والدكتور أحمد البلتاجي، نقيب الأطباء.

وعقب إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وافتتاح الصيدلية، تفقد محافظ دمياط مقر الصيدلية، وتابع ما توفره من خدمات للمرضى، وما تتيحه من أدوية محلية ومستوردة ومستلزمات طبية، بما يسهم في تيسير حصولهم على احتياجاتهم العلاجية.

وأكد محافظ دمياط أن توفير الدواء وإتاحته للمرضى يمثلان أحد المحاور الأساسية للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، مشيدًا بهذه الخطوة التي تسهم في دعم الخدمات الطبية وتيسير حصول المرضى على احتياجاتهم الدوائية.

ويأتي افتتاح الفرع في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الصحي، والتوسع في انتشار فروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية «الإسعاف» بمختلف المحافظات، بما يسهم في توفير احتياجات المرضى ومترددي العيادات والمستشفيات من الأدوية المحلية والمستوردة والمستلزمات الطبية، وتيسير حصولهم عليها، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وعلى هامش الزيارة، تفقد محافظ دمياط مواقع مبنيي مستشفى الكلى والمسالك البولية ومستشفى الأمومة والطفولة الجاري إنشاؤهما، واطّلع على الموقف التنفيذي للأعمال، واستمع إلى شرح حول مكونات كل مبنى وطبيعة الخدمات والتخصصات الطبية المقرر تقديمها من خلالهما.