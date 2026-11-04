للخلاف مع والده.. شاب ينهي حياته هد إثر تناوله قرص غلة سام في ملوي بالمنيا

لقي شاب في العقد الثالث من عمره ، مصرعه نتيجة تناوله قرص الغله "السام" لخلافه مع والدة حول عمل مشروع تجاري بإحدى قري مركز ملوي جنوب المنيا ، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقي اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز ملوي، يفيد بتلقيه بلاغا من الدكتور أحمد عمر مدير عام مستشفي ملوي التخصصي ، بوصول علي - ع - س 30 سنه ، يعاني من حالة تسمم ، وعلى الفور تم عمل الإسعافات اللازمة ، وبالفحص الطبي تبين أنه يعاني من حالة تسمم حاد ، وقام الفريق الطبي بعمل جميع المحاولات لإنقاذه إلا انه لفظ انفاسه الاخيره وتوفي .

وتشير التحريات الأولية للبحث الجنائي التي أشرف عليها اللواء مصطفي حسن مدير البحث الجنائي بالمديرية ، والعميد علاء جلال رئيس مباحث المديرية ، إلى أن الشاب كان يتمتع بسمعة طيبه ويساعد الجميع ومحب للخير ، وكان قد طلب من والده عمل مشروع تجاري بالقاهرة ، لكن والده نصحه بالبقاء في القرية للعمل في زراعة الأرض التي يملكوها ليظل وسط أسرته وأهله ، واثر ذلك قام الشاب بتناول حبة الغل السامة لإنهاء حياته ، وتم نقله للمستشفى في محاولة لانقاذه الا انه توفي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة ، حيث قرر المستشار المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا ، تشريح الجثة بمعرفة الطب الشرعي ، للوقوف على أسباب الوفاة ، كما طلبت جهات التحقيق بسرعة استعجال التحريات من البحث الجنائي حول الواقعه وظروفها وملابساتها .

