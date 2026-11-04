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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يؤكد تكامل الجهود مع المؤسسات الحزبية يعزز الحماية الاجتماعية ويدعم الأسر الأولى بالرعاية

محافظ المنيا ونا رئيس الحزب
محافظ المنيا ونا رئيس الحزب
ايمن رياض

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وفد الأمانة العامة لحزب «مستقبل وطن»، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدعم المبادرات المجتمعية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد جبر، نائب محافظ المنيا، واللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور سعيد محمد، السكرتير العام المساعد، وصابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، والمهندس أحمد عثمان، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، إلى جانب عدد من الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب بالأمانة المركزية للحزب، وقيادات وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب.

وفي مستهل اللقاء، رحّب محافظ المنيا بوفد الأمانة العامة لحزب «مستقبل وطن»، مثمنًا الدور الذي يقوم به الحزب في تنفيذ المبادرات المجتمعية والمشاركة في دعم المواطنين، ومساندة جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة مع المؤسسات الحزبية ومؤسسات المجتمع المدني بما يحقق الصالح العام.

وأكد اللواء عماد كدواني أن المبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة «حياة كريمة»، أحدثت تأثيرًا ملموسًا في حياة المواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى ما شهدته محافظة المنيا من مشروعات تنموية وخدمية شملت القرى والنجوع، وأسهمت في تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأضاف المحافظ أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأبناء المحافظة، باعتبارها هدية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لنحو 7 ملايين مواطن من أبناء المنيا، التي تأتي ضمن أولى محافظات المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة، بما يعكس اهتمام الدولة بتوفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أهمية توحيد الجهود وتنسيق الأدوار بين الأجهزة التنفيذية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، وتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، ودعم مسيرة التنمية الشاملة بالمحافظة.

ومن جانبه، أعرب النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، عن شكره وتقديره لمحافظ المنيا على حسن الاستقبال، مشيدًا بروح التعاون والتنسيق التي تجمع المحافظة بالحزب، وحرص الجانبين على مواصلة العمل المشترك لخدمة المواطنين ودعم جهود التنمية.

وأكد «عبد الجواد» استمرار الحزب في تقديم الدعم لمحافظة المنيا، ومساندة المبادرات المجتمعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى حرص الحزب على تعزيز التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في مختلف المجالات، بما يلبي تطلعات المواطنين.

وشهد اللقاء تقديم دعم مالي لمحافظة المنيا، للمساهمة في سداد مصروفات الطلاب غير القادرين، وتخفيف الأعباء التعليمية عن أسرهم، حيث ثمّن المحافظ هذه المبادرة، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود المجتمعية والتنفيذية لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا، وضمان استمرار أبنائها في التعليم.

وفى ختام اللقاء، تم تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين، تقديرًا للتعاون المشترك، وتأكيدًا على استمرار التنسيق بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود التنمية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

المنيا محافظ المنيا حزب حياة كريمة

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