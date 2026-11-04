السفير محمد توفيق: حرب إيران والأسعار ملفات أساسية أثرت في توجهات الناخب الأمريكي

قال محمد توفيق سفير مصر الأسبق في واشنطن، إنّ 3 ملفات أساسية أثرت في توجهات الناخب الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي، موضحًا أنّ الملف الأول يتعلق بالحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل ضد إيران، وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار العديد من السلع، ومن بينها أسعار الطاقة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية مونايا طليبة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الملف الثاني يتمثل في القيود الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصورة عشوائية، والتي أثرت أيضًا على مستويات الأسعار، بينما يتعلق الملف الثالث بما تردد ونشرته وسائل الإعلام عن وجود أوجه مختلفة للفساد الإداري داخل إدارة ترامب، مشيرًا إلى أنّ هذا الملف لا يمكن التحقق منه إلا عند ظهور أدلة دامغة عليه.

وأوضح توفيق أنّ الكونغرس المنتخب حاليًا سيتولى السلطة التشريعية في يناير المقبل، لكن حتى ذلك الموعد سيظل الكونغرس السابق هو القائم بمهامه.

وأشار إلى أنّ الكونغرس يستطيع، إذا أراد، تقييد سلطات ترامب وحركته في مجالات كثيرة، شريطة حدوث توافق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مؤكدًا أنّ غياب مثل هذا التوافق يمنح الرئيس حرية الحركة