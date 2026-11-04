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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تننفيذ المبادرة الرئاسية " القرية المنتجة " بكفر البطيخ وفارسكور بدمياط

نائب محافظ دمياط
نائب محافظ دمياط
زينب الزغبي

تنفيذًا لتوجيهات  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط بمتابعة واستكمال كافة الاجراءات التنسيقية الخاصة بالإعداد لتنفيذ المبادرة الرئاسية " القرية المنتجة " ، التى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بما يسهم فى دعم جهود التنمية الإقتصادية المستدامة وتوفير فرص عمل لأبناء القرى  ، وتحويلها إلى قري منتجة ومؤثرة في خطة التنمية الاقتصادية  .

فقد تفقد الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، الأراضي المقترحة لإقامة عدد من المصانع ضمن مبادرة "القرية المنتجة"، وذلك في قرية الركابية الجديدة التابعة لمركز ومدينة كفر البطيخ، وقرية أبو جريدة التابعة لمركز فارسكور، وقرية العنانية بمركز دمياط.

جاء ذلك بحضور اللواء طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، والأستاذ محمد الشبراوي، رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ، والأستاذة فايزة فودة، رئيس مركز ومدينة فارسكور، إلى جانب رؤساء القرى المعنية.

ووجّه نائب المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز تلك الاراضي تمهيدا لاستغلالها في هذا الغرض بعد استكمال التنسيقات اللازمة مع كافة الجهات المعنية ، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية بالقرى، وتوفير فرص عمل لأبنائها، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والحيوانية بالمحافظة.

ويشمل المقترح إنشاء مجموعة من المصانع بقرى الركابية بكفر البطيخ، والرحامنة بمركز فارسكور، والعنانية بمركز دمياط، وتتنوع أنشطتها بين: مصنع لب وعصائر الجوافة والليمون، ومصنع معجون الطماطم، ومصنع لب البلح ، ومصنع الأجبان الدمياطي والرومي، ومركز تجميع وتبريد الألبان، ومضرب أرز ووحدة دقيق الأرز، ومصنع لإنتاج قماش التنجيد والستائر، ومصنع إنتاج الزي الموحد (للمدارس والمستشفيات والفنادق)، ومصنع إنتاج المراتب الإسفنج وغيرها من الانشطة الصناعية المختلفة التي تتناسب مع طبيعة المواقع المقترحة .

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص محافظة دمياط على دعم المبادرات التنموية التي تستهدف تمكين القرى اقتصاديًا، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من الموارد المحلية بما يحقق التنمية المستدامة.

دمياط محافظ دمياط نائب محافظ حسام فوزي

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