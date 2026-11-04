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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"زراعة دمياط": حصاد 46.8 ألف فدان أرز ..وبرنامج للاستفادة الاقتصادية من القش

"زراعة دمياط": حصاد 46.8 ألف فدان أرز ..وبرنامج للاستفادة الاقتصادية من القش
"زراعة دمياط": حصاد 46.8 ألف فدان أرز ..وبرنامج للاستفادة الاقتصادية من القش
أ ش أ

 أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط الانتهاء من حصاد محصول الأرز بجميع أنحاء المحافظة، بإجمالي مساحة بلغت 46 ألفًا و800 فدان، وهي كامل المساحة المنزرعة بالمحصول خلال الموسم الحالي.

وقال وكيل وزارة الزراعة بدمياط المهندس محمود صبحي- فى بيان اليوم /الأربعاء/ - إن أعمال الحصاد تمت بصورة جيدة ودون معوقات، مشيرًا إلى أن النتائج جاءت مرضية، حيث بلغ متوسط إنتاجية الفدان نحو 4 أطنان، خاصة مع زراعة أصناف تتلاءم مع طبيعة التربة والظروف البيئية بالمحافظة.

وأضاف: أن المديرية وضعت بالتعاون مع المزارعين، برنامجًا متكاملًا للاستفادة الاقتصادية من قش الأرز، من خلال إعادة تدويره وتحويله إلى كومات سمادية وأعلاف، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية والحد من الممارسات الضارة بالبيئة..موضحا أن البرنامج يستهدف القضاء على ظاهرة السحابة السوداء، من خلال منع حرق قش الأرز والاستفادة منه في إنتاج منتجات ذات قيمة اقتصادية.

مديرية الزراعة بمحافظة دمياط الانتهاء من حصاد محصول الأرز وكيل وزارة الزراعة بدمياط المهندس محمود صبحي

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