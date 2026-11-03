استخراج البطاقة الصفراء للمسافرين للخارج.. طريقة الحصول عليها

مع تزايد استعداد المواطنين للسفر إلى الخارج، يبحث كثيرون عن كيفية استخراج البطاقة الصفراء، وهي الشهادة الدولية للتطعيمات والوقاية التي قد تطلبها بعض الدول ضمن الاشتراطات الصحية لدخول أراضيها، وفقًا لطبيعة الوجهة والدول التي مر بها المسافر.

وفي هذا الإطار، دعت وزارة الصحة والسكان المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج إلى الاستعداد مبكرًا، ومراجعة اشتراطات التطعيم الخاصة بالدولة المتجهين إليها، والحصول على التطعيمات الوقائية اللازمة قبل موعد الرحلة بوقت كافٍ.

ما هي البطاقة الصفراء؟

البطاقة الصفراء هي الشهادة الدولية للتطعيمات والوقاية، وتُستخدم لإثبات حصول المسافر على التطعيمات التي تتطلبها بعض الدول، ومن أبرزها التطعيم ضد الحمى الصفراء، وفقًا للاشتراطات الصحية الدولية.

ولا يعني استخراج البطاقة أن جميع المسافرين ملزمون بالحصول على التطعيم نفسه، إذ تختلف المتطلبات من دولة إلى أخرى، كما قد ترتبط بعض الاشتراطات ببلد القدوم أو الترانزيت.

شروط استخراج البطاقة الصفراء

هناك مجموعة من الإجراءات التي ينبغي على المسافر مراعاتها قبل التوجه لاستخراج الشهادة، أبرزها:

مراجعة اشتراطات التطعيم الخاصة بالدولة المراد السفر إليها.

تحديد التطعيمات المطلوبة وفقًا لوجهة السفر وخط سير الرحلة.

التوجه إلى أحد مكاتب التطعيمات الدولية التابعة لوزارة الصحة.

استيفاء إجراءات التطعيم المطلوبة وسداد الرسوم المقررة.

الحصول على الشهادة الدولية المعتمدة وإثبات التطعيمات بها.

الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة الصفراء

يُنصح بتجهيز المستندات التالية قبل التوجه إلى مكتب التطعيمات الدولية:

أصل جواز السفر الساري.

بطاقة الرقم القومي.

صورة من جواز السفر للاحتفاظ ببيانات المسافر.

مستندات أو بيانات الرحلة ووجهة السفر، عند طلبها.

خطوات استخراج البطاقة الصفراء

يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية:

الاستعلام عن التطعيمات المطلوبة للدولة المتجهين إليها. التوجه إلى مكتب من مكاتب التطعيمات الدولية المعتمدة. تقديم جواز السفر وبطاقة الرقم القومي. مراجعة الطبيب المختص لتحديد التطعيمات اللازمة. الحصول على التطعيم المطلوب وسداد الرسوم المقررة. استلام الشهادة الدولية للتطعيمات والاحتفاظ بها ضمن مستندات السفر.

أماكن استخراج البطاقة الصفراء في مصر

تتوفر مكاتب التطعيمات الدولية التابعة لوزارة الصحة والسكان في عدد من المحافظات، وتشمل القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والدقهلية والشرقية والغربية وأسيوط وسوهاج، إلى جانب محافظات أخرى.

وبحسب بيانات منشورة عن مكاتب التطعيمات الدولية بالجيزة، تشمل الأماكن:

مكتب التطعيم الدولي الرئيسي بمجمع المصالح الحكومية، الدور الأرضي.

مكتب صحة الطالبية، 383 شارع الهرم بجوار حلواني تكوينكي.

مركز صحي ميت عقبة، شارع السودان بجوار كوبري عرابي.

مكتب صحة 6 أكتوبر، بجوار مسجد الحصري بالحي السابع.

كما أعلنت وزارة الصحة عن توفير نحو 160 مكتبًا للتطعيمات الدولية على مستوى الجمهورية في إطار التيسير على المواطنين.

متى يجب الحصول على تطعيم الحمى الصفراء؟

في حالة اشتراط الدولة المقصودة التطعيم ضد الحمى الصفراء، ينبغي الحصول عليه قبل السفر بوقت كافٍ.

وتبدأ صلاحية الشهادة الدولية الخاصة بهذا التطعيم بعد مرور 10 أيام من تاريخ الحصول على الجرعة الأولى، وتستمر صلاحيتها مدى الحياة وفقًا للوائح الصحية الدولية، وليس لمدة 10 سنوات كما كان معمولًا به سابقًا.

بيان وزارة الصحة بشأن البطاقة الصفراء

أكدت وزارة الصحة والسكان، في منشور توعوي حديث، ضرورة استعداد المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج مبكرًا، والتعرف على متطلبات التطعيم في الدول المتجهين إليها.

ونصحت الوزارة باستخراج الشهادة الدولية للتطعيمات والوقاية، المعروفة باسم «البطاقة الصفراء»، إذا كانت مطلوبة ضمن اشتراطات الدولة المستقبلة.

كما خصصت الوزارة الخط الساخن 105 لاستقبال استفسارات المواطنين بشأن الإجراءات والتطعيمات الوقائية.

هل البطاقة الصفراء مطلوبة لجميع المسافرين؟

لا، فليست البطاقة الصفراء شرطًا موحدًا لجميع وجهات السفر، وإنما يتوقف طلبها والتطعيمات المدونة بها على اشتراطات الدولة المستقبلة، وطبيعة الرحلة، وبلدان القدوم أو الترانزيت.

لذلك يُنصح بالتأكد من متطلبات الدولة قبل حجز الرحلة أو موعد السفر، حتى لا يتعرض المسافر لأي تأخير بسبب عدم استيفاء الاشتراطات الصحية.



