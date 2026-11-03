نقيب الصحفيين: لن ننجر إلى معارك صغيرة.. وسنظل سندًا لكل من يدافع عن كرامة المهنة

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن نقابة الصحفيين أكبر من أن تكون طرفًا في معارك وصفها بالصغيرة، أو أن تنجر إلى مواجهات تستهدف البحث عن الشهرة وتحقيق الانتشار، مشددًا على أن النقابة ستظل داعمة لكل صحفي يدافع عن كرامة المهنة.

وكتب البلشي، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نقابة الصحفيين أكبر من أن تجر إلى معارك صغيرة في مواجهة صغار القول والفعل. النقابة التي خاضت معارك الوطن لن تصغر أبدا لتكون طرفا في معارك يفتعلها صغير، أو ندا لأشخاص كل هوايتهم البحث عن الشهرة واستجلاب انتشار لا يؤثر».

وأضاف نقيب الصحفيين: «نتفهّم غيرة قطاع واسع من الزملاء، من تصريحات غير مسؤولة لأحد الأشخاص، لكن مؤسسة النقابة التي تصدت طوال تاريخها للدفاع عن الحرية، أكبر من أن تكون طرفا في مواجهة من يتعيشون بالضجيج».

واختتم البلشي بيانه بالتأكيد على دعم النقابة للصحفيين، قائلًا: «ويكفيهم رد فعل من تصدوا لهم من الزملاء، وسنكون دائما سندا وداعما لأي زميل يدافع عن كرامة المهنة».