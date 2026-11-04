يهودي مؤيد للدولة الفلسطينية يدخل الكونجرس الأمريكي.. من هو دانيال بيس؟

انتُخب الديمقراطي اليهودي دانيال بيس، لعضوية الكونجرس الأمريكي عن ولاية إلينوي في انتخابات التجديد النصفي، التي تتواصل عمليات الفرز فيها إلى الآن.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن فوز دانيال بيس جاء بعد حملة انتخابية تصدى خلالها لجماعة الضغط المؤيدة لإسرائيل "أيباك".

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إلى أن الديمقراطي اليهودي دانيال تنحدر والدته من أصول إسرائيلية وينحدر أجداده من الناجين من المحرقة، بيس، وانتُخب لشغل المقعد الذي أخلاه النائبة المخضرمة جان شاكوفسكي.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن المرشح الديمقراطي اليهودي يدعم الاعتراف بدولة فلسطينية وتقليص المساعدات العسكرية لإسرائيل. عقب فوزه، أعربت رابطة مكافحة التشهير عن قلقها إزاء مواقفه وطريقة تعامله السابقة مع الاحتجاجات ضد إسرائيل، إلا أن منظمة "جيه ستريت" دافعت عنه وهاجمت الانتقادات الموجهة إليه.

وفي نفس السياق، فاز المرشح الديمقراطي الاشتراكي دونوفان ماكيني بمقعد في مجلس النواب الأمريكي عن مدينة ديترويت بولاية ميشيجان، بعد تغلبه على منافسه الجمهوري.

ويدعو ماكيني -الذي حظي بدعم كل من رشيدة طليب وإلهان عمر وبيرني ساندرز- إلى وقف شحنات الأسلحة والمساعدات العسكرية لإسرائيل، متهماً إياها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.