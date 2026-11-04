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إمساكية رمضان.. موعد أول أيام شهر الصيام المبارك فلكياً ورسمياً

هلال شهر رمضان
هلال شهر رمضان
خالد يوسف

يترقب المسلمون حول العالم إعلان موعد أول أيام شهر رمضان المبارك، لاستقبال أعظم مواسم الطاعة والتقرب إلى الله بالصيام والقيام.. ويمثل الضيف الكريم فرصة روحية متجددة لتطهير القلوب واستعادة الطمأنينة وإحياء أواصر التراحم بين الجميع.. ومع اقتراب هذه النفحات العطرة تتجه الأنظار نحو الحسابات الفلكية ورؤية دار الإفتاء الرسمية لتحديد بداية الشهر الفضيل. 

موعد استطلاع رؤية هلال رمضان 2027

ومن المنتظر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن موعد حلول أول أيام شهر رمضان 2027 في مصر من خلال استطلاع الهلال في آخر أيام شهر شعبان لعام 1448 هجريًا، وذلك يوم الأحد 7 فبراير 2027، حيث يتم تحديد ما إذا كان شهر شعبان كاملاً أم لا، إذ يستمر الشهر القمري 29 أو 30 يومًا وفقًا لنتائج رؤية الهلال.

موعد شهر رمضان 2027 فلكيًا

يوافق أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1448 هجريًا، يوم الإثنين 8 فبراير 2027، وفقًا للحسابات الفلكية، ولكن يظل الموعد الرسمي لشهر رمضان 2027، غير معلن حتى الآن، لأنه يتم وفقًا لنتائج الرؤية الشرعية للهلال.

كم يوما يتبقى على شهر رمضان 2027؟

ويفصلنا عن بداية شهر رمضان المبارك 1448 هجريا، نحو 110 يومًا، مع استمرار العد التنازلي لاستقبال الشهر الكريم، الذي يعد أهم الشهور العربية لدى الأمة الإسلامية، وذلك لمكانته العظيمة لدى المسلمين، وكما يحرصوا من خلاله على الصيام والصلاة وقراءة القرآن والإكثار من الطاعات.

موعد عيد الفطر 2027

وأشارت الحسابات الفلكية، إلى حلول عيد الفطر، سيكون يوم الأربعاء 10 مارس 2027، مع التأكيد على أن الموعد الرسمي لبداية رمضان 2027 ونهايته يتم تحديده وفق رؤية هلال الشهر الكريم والإعلان الرسمي للجهات المختصة.

التقويم الهجري

ونظام التقويم الهجري يعتمد على الشهر القمري الذى يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هي « 1 المحرم - 2 صفر - 3 ربيع الأول - 4 ربيع الآخر - 5 جمادي الأول - 6 جمادي الآخر - 7 رجب - 8 شعبان - 9 رمضان - 10 شوال - 11 ذي القعدة - 12 ذي الحجة».

والتقويم الهجري أو القمري أو الإسلامي هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة في 12 ربیع الأول «24 سبتمبر عام 622م» مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجري.

الأعمال المستحبة في شهر رمضان

ويُعد شهر رمضان الكريم فرصة عظيمة للإكثار من الطاعات والتقرب إلى الله، ومن أحب الأعمال فيه:

- المحافظة على الصلوات المفروضة.

- أداء النوافل.

- قراءة القرآن الكريم وتدبر آياته.

- الإكثار من الذكر والدعاء والاستغفار.

- الصدقة وإطعام الطعام ومساعدة المحتاجين.

- بر الوالدين وصلة الرحم.

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