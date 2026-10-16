نفحات روحانية وأجواء إيمانية.. كيفية الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك 2026

يترقب المسلمون أن يهل علينا شهر رمضان الكريم، حاملاً معه أسمى معاني الرحمة والمغفرة، ليملأ القلوب طمأنينة والبيوت سكينة وبركة، ومع اقتراب هذه الأيام المباركة، تتجدد النفوس في طاعة الله والتقرب إليه بالأعمال الصالحة وصلة الأرحام، خاصة إنه الشهر الفضيل الذي يجمع العائلات على مائدة الإيمان، ويمنحنا الفرصة لصفاء الأرواح وتجديد النوايا، لنعيش تجربة روحانية فريدة تترك أثراً طيباً يستمر طوال العام.

أول أيام شهر رمضان 2027

وفقا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون يوم الإثنين 8 فبراير 2027 أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1448 هجريا، فيما يتحدد الموعد الرسمي بعد استطلاع هلال الشهر والإعلان عن نتيجة الرؤية وفق الإجراءات المعتمدة.

أول أيام شهر رمضان

ويتراوح عدد أيام شهر رمضان بين 29 و30 يوما، وفقا لنتيجة رؤية الهلال، وهو ما يترتب عليه تحديد آخر أيام الصيام وموعد حلول عيد الفطر المبارك.

سبب تغير موعد شهر رمضان كل عام

يرجع اختلاف موعد شهر رمضان في التقويم الميلادي، إلى أن التقويم الهجري يعتمد على الدورة القمرية، بينما يعتمد التقويم الميلادي على السنة الشمسية، وتقل مدة السنة الهجرية عن السنة الميلادية بنحو 10 إلى 12 يوما.

التقويم الهجري

وبسبب هذا الفارق يتقدم شهر رمضان في التقويم الميلادي كل عام، ويمر تدريجيا بفصول السنة المختلفة، ما يجعل موعده يتغير من عام إلى آخر.

ويأتي رمضان في المرتبة التاسعة ضمن شهور السنة الهجرية، التي تبدأ بشهر «المحرم وتنتهي بشهر ذي الحجة»، ويحتل مكانة دينية كبيرة لدى المسلمين باعتباره شهر الصيام والعبادة.

وتضم شهور السنة الهجرية 12 شهرًا، هي: «محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة».



موعد عيد الفطر 2027 فلكيًا

تشير الحسابات الفلكية إلى أن موعد عيد الفطر المبارك لعام 2027 قد يوافق يوم الأربعاء 10 مارس 2027، وفقا للتقديرات التي تفترض بداية شهر رمضان يوم 8 فبراير واستمراره 30 يوما.

موعد عيد الفطر

ويظل هذا الموعد تقديريا إلى حين استطلاع هلال شهر شوال والإعلان الرسمي عن أول أيام عيد الفطر، إذ يتوقف تحديد نهاية رمضان على عدد أيام الشهر وفقًا لرؤية الهلال.

احتفالات عيد الفطر

ويحظى موعد عيد الفطر باهتمام واسع بين المواطنين، خاصة الراغبين في التخطيط للإجازة وتجهيز مستلزمات العيد، إلى جانب معرفة عدد أيام الإجازة الرسمية التي تعلنها الجهات المختصة.