متى يبدأ رمضان 2027؟.. الحسابات الفلكية لموعد الشهر الفضيل وعيد الفطر

مع اقتراب النفحات العطرة والأيام المباركة، يتجدد شوق المسلمين لشروق أنوار شهر رمضان 2027 الذي تفصلنا عنه أشهر معدودة، حيث تشير الحسابات الفلكية الأولية إلى حلوله فلكياً في أوائل العام المقبل، ليتفرغ الجميع للعبادة، والتقرب إلى الله بالصيام والقيام، وتلاوة القرآن، كما يترقب الملايين موعد عيد الفطر المبارك 2027 لتمتزج فرحة الطاعة ببهجة العيد وصلة الأرحام والتقارب الروحي في كافة أنحاء العالم الإسلامي في أجواء روحانية غامرة.

أول أيام شهر رمضان 2027

وفقا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون يوم الإثنين 8 فبراير 2027 أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1448 هجريا، فيما يتحدد الموعد الرسمي بعد استطلاع هلال الشهر والإعلان عن نتيجة الرؤية وفق الإجراءات المعتمدة.

استطلاع الهلال

ويتراوح عدد أيام شهر رمضان بين 29 و30 يوما، وفقا لنتيجة رؤية الهلال، وهو ما يترتب عليه تحديد آخر أيام الصيام وموعد حلول عيد الفطر المبارك.

سبب تغير موعد شهر رمضان كل عام

يرجع اختلاف موعد شهر رمضان في التقويم الميلادي، إلى أن التقويم الهجري يعتمد على الدورة القمرية، بينما يعتمد التقويم الميلادي على السنة الشمسية، وتقل مدة السنة الهجرية عن السنة الميلادية بنحو 10 إلى 12 يوما.

اختلاف موعد شهر رمضان

وبسبب هذا الفارق يتقدم شهر رمضان في التقويم الميلادي كل عام، ويمر تدريجيا بفصول السنة المختلفة، ما يجعل موعده يتغير من عام إلى آخر.

ويأتي رمضان في المرتبة التاسعة ضمن شهور السنة الهجرية، التي تبدأ بشهر «المحرم وتنتهي بشهر ذي الحجة»، ويحتل مكانة دينية كبيرة لدى المسلمين باعتباره شهر الصيام والعبادة.

رمضان في السنة الهجرية

وتضم شهور السنة الهجرية 12 شهرًا، هي: «محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة».



موعد عيد الفطر 2027 فلكيًا

تشير الحسابات الفلكية إلى أن موعد عيد الفطر المبارك لعام 2027 قد يوافق يوم الأربعاء 10 مارس 2027، وفقا للتقديرات التي تفترض بداية شهر رمضان يوم 8 فبراير واستمراره 30 يوما.

استطلاع هلال شهر شوال

ويظل هذا الموعد تقديريا إلى حين استطلاع هلال شهر شوال والإعلان الرسمي عن أول أيام عيد الفطر، إذ يتوقف تحديد نهاية رمضان على عدد أيام الشهر وفقًا لرؤية الهلال.

احتفال عيد الفطر

ويحظى موعد عيد الفطر باهتمام واسع بين المواطنين، خاصة الراغبين في التخطيط للإجازة وتجهيز مستلزمات العيد، إلى جانب معرفة عدد أيام الإجازة الرسمية التي تعلنها الجهات المختصة.