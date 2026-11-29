شنّ محمد عبد الجليل، نجم الأهلي السابق، هجومًا على ملف الصفقات داخل القلعة الحمراء، متحدثًا عن الثلاثي أحمد سيد زيزو وإمام عاشور وأشرف بن شرقي.

وقال عبد الجليل، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع على قناة ON E، إن الأهلي يحتاج إلى الإبقاء على لاعب واحد فقط من الثلاثي، مع رحيل اللاعبين الآخرين، مضيفًا: «اللي جاب العفاريت يصرفهم».

كما أكد عدم ثقته في سيد عبد الحفيظ وياسين منصور، مطالبًا رموز الأهلي السابقين بعقد جلسة مع محمود الخطيب أو سيد عبد الحفيظ، لمعرفة حقيقة ما يحدث داخل النادي.