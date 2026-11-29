كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تفاصيل الإصابات التي تعرض لها الثلاثي عبد الله السعيد وعدي الدباغ وشيكو بانزا، خلال مواجهة الفريق أمام الإفريقي التونسي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح المصدر أن شيكو بانزا تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، بينما اشتكى المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ من آلام في العضلة الضامة، خلال أحداث المباراة التي جمعت الفريقين.

وأضاف أن عبد الله السعيد تعرض لكدمة في الظهر، ما يستدعي خضوع اللاعبين الثلاثة لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة، من أجل الوقوف على طبيعة الإصابات بشكل دقيق وتحديد حجمها.

فحوصات طبية لتحديد مدة غياب ثلاثي الزمالك

ومن المنتظر أن يخضع عبد الله السعيد وعدي الدباغ وشيكو بانزا للفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، لتحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي المناسب لكل لاعب، إلى جانب الكشف عن مدة الغياب المحتملة عن التدريبات والمباريات المقبلة.

وتترقب الأجهزة الفنية والطبية للزمالك نتائج الفحوصات، خاصة في ظل أهمية العناصر الثلاثة ضمن حسابات الفريق خلال المرحلة المقبلة، ورغبة الجهاز الفني في تجنب فقدان أي من اللاعبين لفترة طويلة.

الزمالك يبدأ مشواره الإفريقي بالفوز على الإفريقي

وكان الزمالك قد استهل مشواره في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بتحقيق فوز مهم على حساب الإفريقي التونسي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويسعى الفريق الأبيض لمواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة القارية، وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط لضمان المنافسة بقوة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، إلى جانب أندية الإفريقي التونسي ومولودية الجزائر ويانج أفريكانز التنزاني، في مجموعة قوية تشهد منافسة منتظرة على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي