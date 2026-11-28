تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض علي شاب وشقيقته بتهمه إلقاء طفل رضيع بأكوام وتلال القمامة بشوارع قرية دمرو بمركز المحلة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة العثور على طفل رضيع وسط أكوام القمامة بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة برئاسة الرائد فوزي موافي رئيس مباحث المركز وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط شاب وفتاة بتهمه شروع في ارتكاب واقعة التخلص من الطفل الرضيع لحمل الفتاة سفاحا من شقيقها .

ضبط الشاب والفتاة

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.