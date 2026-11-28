في الوقت الذي كانت فيه أسر ضحايا حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق تبحث عن أي خبر يطمئنها على ذويها، كانت هناك أم تنتظر عودة زوجها وأطفالها الأربعة إلى المنزل، دون أن تتخيل أن رحلة البحث عنهم ستنتهي بفاجعة تفقد فيها أسرتها بالكامل.

لم تكن مأساة هذه الأسرة مجرد خمسة أسماء تضاف إلى قائمة ضحايا الحادث، بل حكاية أب وأربعة أطفال خرجوا معًا في رحلة عائلية، قبل أن تتحول لحظات عادية إلى واحدة من أكثر القصص الإنسانية ألمًا في الحادث.

خمسة أفراد من أسرة واحدة

الضحايا هم عبدالفتاح محمد علي، وأطفاله يوسف ومحمد وأميرة وعلياء، الذين لقوا مصرعهم إثر حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق.

وحسب رواية أحد أفراد الأسرة، كان الأب وأطفاله في طريقهم إلى منطقة حلوان لحضور حفل زفاف لدى خالتهم، وكانوا يستقلون سيارة سوزوكي فان تتسع لـ 9 ركاب، قبل أن يقع الحادث وتندلع النيران في محيط السيارات الموجودة على الطريق.

كانت الأسرة تضم عددًا آخر من أقاربهم، تعرض بعضهم للإصابة، فيما تحولت رحلة البحث عن المفقودين إلى ساعات طويلة من القلق، انتهت بالتأكد من وفاة الأب وأطفاله الأربعة.

الأب حاول إنقاذ أطفاله من النيران

ومن أكثر التفاصيل قسوة في الواقعة، ما رواه أحد أقارب الأسرة نقلًا عن الطفل الناجي من الحادث، بشأن محاولات الأب إنقاذ الأطفال في اللحظات الأخيرة.

وأوضح أن عبدالفتاح حاول إخراج أطفاله من السيارة وإبعادهم عن النيران، وألقى أحد الأطفال من النافذة إلى خارج الطريق، ثم حاول إخراج طفل آخر، لكن السيارة انقلبت بعنف، ولم يتمكن من إنقاذ بقية أفراد أسرته.

وحسب رواية الطفل التي نقلها قريبه، حاول الأب إبعاده عن النيران، وألقاه بعيدًا عن السيارة، مطالبًا إياه بالجري والابتعاد عن الخطر، لينجو الطفل، بينما لم يتمكن الأب وأطفاله الأربعة من النجاة.

رحلة البحث انتهت بجنازة واحدة

وعقب الحادث، عاش أفراد الأسرة ساعات من البحث والترقب لمعرفة مصير المفقودين، قبل أن تنتهي رحلة الانتظار بالعثور على جثامين عبدالفتاح وأطفاله الأربعة والتعرف عليهم.

وشُيعت جثامين الأب وأبنائه عقب صلاة الجمعة من مسجد السلام المجاور لقسم شرطة الوراق، في جنازة واحدة جمعت خمسة أفراد من العائلة، وسط حضور ذويهم وأهالي المنطقة.

وهكذا وجدت الأم نفسها أمام خسارة زوجها وأطفالها الأربعة في حادث واحد، تاركين خلفهم حكاية أسرة انتهت رحلتها العائلية بمأساة لن ينساها ذووها

تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل الحادث

كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن الحادث وقع إثر تصادم سيارة ملاكي بناقلة مواد بترولية، بعدما كان قائد السيارة الملاكي يسير بسرعة بلغت نحو 110 كيلومترات في الساعة، ويحاول الانتقال بين الحارات المرورية وتجاوز السيارات، فاصطدم بمؤخرة الناقلة.

وأدى التصادم إلى اختلال عجلة القيادة وانحراف الناقلة وانفجار أحد إطاراتها، قبل اصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، ما تسبب في تسرب البنزين واندلاع النيران وامتدادها إلى عدد من المركبات.

وأسفر الحادث عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 26 آخرين، إلى جانب احتراق وتفحم عدد من السيارات، فيما تواصلت التحقيقات والإجراءات القانونية لكشف جميع ملابسات الواقعة.