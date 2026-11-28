بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع كليمنس تشيدوا، نائب وزير التنمية الاقتصادية بجمهورية زيمبابوي، وكريستوفر موغاغا، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الوطنية في زيمبابوي ZNCC، وبيتر أديشولا أولونوني، مدير العمليات الإقليمية لمنطقة جنوب أفريقيا بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، سبل زيادة التبادل التجاري بين مصر وزيمبابوي، ودراسة تأسيس مجلس أعمال مشترك، وتعزيز الاستثمارات المصرية في الأسواق الأفريقية، وذلك خلال لقاء استضافته السفيرة مها سراج الدين كامل، سفيرة مصر لدى زيمبابوي، على هامش مشاركة الوزير في اجتماعات المجلس الوزاري لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وشهد اللقاء مناقشات حول سبل زيادة التبادل التجاري بين مصر وزيمبابوي، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التفضيلية والقدرات الإنتاجية في البلدين، إلى جانب بحث آليات دعم الاستثمارات المشتركة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة التجارية والاستثمارية بالقارة الأفريقية.

الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التفضيلية

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التفضيلية التي تجمع مصر وزيمبابوي، إلى جانب القدرات الإنتاجية في البلدين، لزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الزيمبابوي والأسواق الأفريقية.

وأشار الوزير إلى أن تأسيس مجلس أعمال مصري زيمبابوي سيتيح قنوات تواصل مباشرة بين رجال الأعمال والتجار في البلدين، ويسهم في تحديد الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة وتحويلها إلى مشروعات وشراكات ملموسة.

كما ناقش اللقاء فرص إقامة شراكات استثمارية مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، في ضوء اهتمام مصر بالاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والمصلحة المشتركة بالقارة الأفريقية.

ولفت الوزير إلى تأسيس مصر صندوقا للاستثمار في أفريقيا، بما يدعم توجهات الاستثمار المصري في الأسواق الأفريقية ويعزز فرص إقامة مشروعات مشتركة.

وتناول اللقاء دور نظام الدفع والتسوية الأفريقي (PAPSS)، الذي أطلق في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ويديره البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، في تيسير المعاملات التجارية بين الدول الأفريقية.

واستعرض ممثل البنك جهود توسيع نطاق استخدام المنظومة وتطوير خدماتها لتسهيل التعاملات التجارية، إلى جانب التعاون مع الجانب الصيني لربط أنظمة التحويلات وتيسير المعاملات بين التجار والمشترين في أفريقيا والصين.

وتطرق اللقاء إلى تطورات أسواق المال في البلدين، وحجم الشركات المقيدة في البورصة المصرية وكل من بورصة زيمبابوي وبورصة فيكتوريا فولز، إلى جانب فرص تبادل الخبرات في هذا المجال.