أعلن قائد قوات «درع السودان»، أبو عاقلة كيكل، استعادة الجيش السوداني السيطرة على منطقة «القرية 11» بإقليم النيل الأزرق، في إطار العمليات العسكرية المتواصلة ضد ميليشيا الدعم السريع.

وجاء ذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية إضافية تابعة لـ«القوة المشتركة» إلى مدينة الدمازين، عاصمة الإقليم، عقب وصول قوات «درع السودان» بقيادة كيكل إلى المنطقة، في تحركات عسكرية تهدف إلى دعم العمليات الميدانية.

وكان الجيش السوداني قد حقق تقدماً في عدة محاور قتالية بإقليم النيل الأزرق خلال المواجهات مع ميليشيا الدعم السريع، وتمكن من السيطرة على عدد من المناطق، من بينها منطقة «مكزا»، إلى جانب الاستيلاء على معدات عسكرية في منطقة «خور بلنق».

وتشهد مناطق متفرقة من إقليم النيل الأزرق استمرار العمليات العسكرية، بالتزامن مع تحركات وتعزيزات للقوات السودانية بهدف استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الدعم السريع.