أكدت الدكتورة تمارا حداد الكاتبة والمحللة السياسية، أن المواجهة الأمريكية الإيرانية انتقلت من مرحلة التهديدات المتبادلة إلى الاحتكاك البحري المباشر في مضيق هرمز، وسط تصعيد تدريجي ومحاولات متبادلة لكسر الحصار البحري.

وحذرت حداد من أن استمرار هذا المسار قد يدفع المنطقة نحو مواجهة عسكرية أوسع، كما أن الأزمة دخلت مرحلة استنزاف متبادل بين واشنطن وطهران، مع تأثير الحصار الأمريكي على الاقتصاد الإيراني وتصاعد الضغوط والاحتجاجات الشعبية داخل البلاد، في مقابل استمرار تمسك إيران بمواقفها وشروطها.

وقالت حداد، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، إن التحركات البحرية في مضيق هرمز لم تعد مجرد رسائل تهديد، بل أصبحت مؤشرات ميدانية على الأرض، مشيرة إلى محاولات بعض ناقلات النفط كسر الحصار، في ظل المخاطر المرتبطة بالألغام البحرية وتعرض بعض الناقلات للتفجير، بالإضافة إلى أن استمرار الحصار يضغط على الاقتصاد الإيراني، بينما تراهن الولايات المتحدة على سياسة الخنق الاقتصادي والإرهاق الداخلي حتى نهاية العام، في حين تسعى طهران إلى كسب الوقت، محذرة من أن أي خطأ في التقديرات الاستراتيجية بشأن مضيق هرمز قد يدفع واشنطن إلى استخدام الخيار العسكري مجددًا.

وأشارت المحللة السياسية إلى أن إيران تتمسك بسبعة شروط تتعلق بإنهاء العقوبات ورفع الحصار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بينما تركز الولايات المتحدة على إنهاء المشروع النووي الإيراني وتأمين الملاحة وأمن الطاقة والتجارة العالمية.

ولفتت إلى استمرار الاتصالات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمسؤولين الأمريكيين، إلى جانب تحركات عسكرية ومناقشات تتعلق بأمن المنطقة والملف الإيراني، معتبرة أن احتمالات العودة إلى المواجهة المباشرة لا تزال قائمة.

كما تحدثت عن امتلاك إيران أوراق ضغط متعددة، من بينها ترسانتها الصاروخية ومضيق هرمز وحلفاؤها الإقليميون، محذرة من أن اتساع الحرب قد يجعل تكلفتها إقليمية ودولية وليس مجرد مواجهة بين واشنطن وطهران.