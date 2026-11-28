سجل متوسط أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية، اليوم السبت 28 نوفمبر 2026، تباينًا وفقًا لبيانات موقع الأسعار المحلية، وشملت التحديثات الأرز والفول والسكر والدقيق والمكرونة والزيوت والشاي والبيض.

أسعار السلع الغذائية

وبلغ متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ 34.89 جنيه، والفول المعبأ 56.94 جنيه، والفول المجروش المعبأ 55.50 جنيه، بينما سجل الدقيق المعبأ 28.52 جنيه، والسكر المعبأ 34.16 جنيه.

أسعار المكرونة والعدس

سجل متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة 29.50 جنيه، مقابل 27.65 جنيه للمكرونة السائبة، وبلغ سعر العبوة وزن 400 جرام نحو 22.72 جنيه.

وبالنسبة للبقوليات، وصل سعر كيلو العدس الصحيح المعبأ إلى 65.22 جنيه، والعدس بجبة إلى 62.54 جنيه، بينما سجل العدس الأصفر المعبأ 64.37 جنيه.

أسعار البيض والشاي والزيوت

بلغ متوسط سعر كرتونة البيض 117.18 جنيه، وسجلت كرتونة البيض البلدي، 30 بيضة، نحو 129.75 جنيه. كما وصل سعر البيضة البيضاء إلى 4.95 جنيه، والحمراء إلى 4.99 جنيه، والبلدي إلى 5 جنيهات.

وسجلت عبوة شاي العروسة وزن 40 جرامًا 11.11 جنيه، مقابل 12.53 جنيه لعبوة شاي ليبتون بالوزن نفسه، بينما بلغ متوسط سعر كيلو الشاي 230.16 جنيه.

وفي قطاع الزيوت، سجل متوسط سعر لتر زيت الذرة، من الأصناف المتنوعة، نحو 109.82 جنيه.

ملاحظة بشأن أسعار زيت عباد الشمس

تضمنت بيانات موقع الأسعار المحلية متوسطين مختلفين لسعر لتر زيت عباد الشمس، بقيمة 94.56 جنيه و111.34 جنيه، دون توضيح الفارق بين الصنفين أو سبب اختلاف السعر؛ لذلك لم يتم اعتماد أي منهما في عرض الأسعار لحين التحقق من المصدر.

وتعبر الأسعار الواردة عن متوسطات التجزئة المسجلة في 28 نوفمبر 2026، وقد تختلف الأسعار الفعلية من متجر إلى آخر بحسب العلامة التجارية ومكان البيع.