أكد حمادة السيد، المدرب العام لنادي المقاولون العرب، سعادته بالعودة إلى منصبه داخل النادي، مشيرًا إلى طموحه في إعادة الفريق إلى المنافسة على البطولات وتحقيق مركز متقدم في الدوري الممتاز.

المقاولون العرب

وقال حمادة السيد، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "إن شاء الله نقدر نرجع نادي المقاولون العرب للسباق تاني، ونأخذ بطولات زي كأس مصر وكأس الرابطة، ونحقق مركز متقدم في الدوري الممتاز بإذن الله، وبشكرهم على عودتي لمكاني".

وأضاف: "أنا كنت مرشح للنادي الأهلي مع الكابتن سامي قمصان طبعًا، ودي حاجة أتشرف بيها، لكن ما حصلش نصيب، واعتذرت عشان ما أسببش أي حرج للكابتن سامي، وما كانش فيه أي ضغوط عليّ".

وتابع: "أنت تعرف إني دربت قبل كده في نادي الزمالك، ودي حاجة أفتخر بيها في مسيرتي، وإن شاء الله ربنا يوفقنا في البداية".

وأوضح سبب عودته للمقاولون العرب، قائلًا: "قبل ما أقدم اعتذاري للكابتن سامي قمصان والنادي الأهلي، كنت اتكلمت مع إدارة المقاولون العرب وقلت لهم إني هعتذر، ولو فيه فرصة إني أرجع، ممكن أمسك المكان ده بدل ما يمسكه حد تاني".

وأشار إلى أنه يستعد لعقد اجتماع مع مجلس إدارة المقاولون العرب، مضيفًا: "الحمد لله، وقدر الله وما شاء فعل، وربنا يكرم، وأنا عندي اجتماع دلوقتي مع مجلس الإدارة".

ووجه حمادة السيد رسالة إلى سامي قمصان، قائلًا: "25 سنة صداقة وشغل مع بعض، هو أفضل داعم ليا، وأنا بشجعه، وطبعًا أنت عارف إن كلنا شغلنا واحد، وربنا يكرمه ويوفقه".

واختتم تصريحاته قائلًا: "بشكر النادي الأهلي طبعًا على التشجيع، وإن شاء الله ربنا يكرم في الجاية، ويكرم الكابتن سامي ويوفقه".