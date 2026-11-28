أعلن رجل أعمال إماراتي تبرعه بمبلغ 10 ملايين جنيه، إلى جانب 30 رحلة عمرة، لصالح أسر ضحايا حادث الطريق الدائري، دعمًا لهم في مصابهم الأليم.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تقديم الدعم والمساندة لأسر الضحايا، والتخفيف من معاناتهم عقب الحادث الذي خلّف حالة من الحزن والأسى.

وحذرت وزارة التضامن الاجتماعي، من تداول أي أرقام أو بيانات غير رسمية بشأن التعويضات والمساعدات المقدمة لأسر ضحايا ومصابي ومتضرري حادث الطريق الدائري بالوراق، مؤكدة أن الحصر النهائي لكافة أوجه الدعم المالي والعيني سيُعلن خلال مؤتمر صحفي مرتقب، عقب انتهاء تلقي المساهمات مساء غد الأحد.

وأكدت الوزارة - في بيان اليوم /السبت/ - التزامها الكامل بإعلان جميع المبالغ المقدمة وأوجه توزيعها والمستحقين لها بشفافية مطلقة، موضحة أن استمرار تدفق المساهمات من المؤسسات والأفراد وتغير إجمالي المبالغ المجمعة على مدار الساعة يستلزمان استكمال الحصر قبل إعلان القيم النهائية للتعويضات.

وأوضحت أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع تداعيات الحادث بصورة لحظية ومباشرة منذ وقوعه، ووجه بتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لأسر الضحايا والمصابين، والتعويض العاجل للمتضررين، مشيرة إلى البدء الفوري في اتخاذ إجراءات صرف التعويضات.

وأضافت أنه تقرر صرف تعويض مالي لأسرة كل متوفى، ومبلغ مماثل للمصابين بحالات العجز الكلي، إلى جانب تعويضات مالية لجميع المصابين وفقًا لدرجات إصابتهم، على أن تحدد القيمة النهائية عقب انتهاء تلقي المساهمات مساء الأحد، ويتم إيداع المبالغ من خلال التحويل المباشر إلى الحسابات البنكية للمستحقين.