توجّه وفد من «بيت الزكاة والصدقات» بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، إلى المستشفيات التي تستقبل مصابي حادث حريق الوراق ، وذلك لتقديم مساعدات عاجلة لأسرهم وتسليم إدارات تلك المستشفيات كميات من المستلزمات الطبية المتخصصة في علاج الحروق .

وفي هذا السياق ، التقى الوفد مسؤولي المستشفيات؛ للوقوف على الحالة الصحية للمصابين ومتابعة تطورات استجابتهم للعلاج كما تسلّم الوفد قائمة بالاحتياجات الطبية العاجلة للعمل على توفيرها فورًا، وذلك انطلاقًا من قيم التكافل والتراحم التي يدعو إليها الإسلام وتجسيدًا للدور المجتمعي لبيت الزكاة والصدقات في مساندة أبناء الوطن وقت الأزمات والمحن.

حرص وفد «بيت الزكاة والصدقات» في جولته على زيارة المصابين داخل غرف الرعاية، ناقلًا إليهم خالص تحيات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وتمنياته لهم بالشفاء العاجل إلى جانب تحيات الأستاذة الدكتورة سحر نصر، مستشار شيخ الأزهر، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات.

كما توجه الوفد لزيارة المصاب فاروق علي فاروق في مستشفى سيد جلال للاطمئنان علي حالته الصحية والتعرف على احتياجاته واحتياجات أسرته، ونقل تحيات وتمنيات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والاستاذة الدكتورة سحر نصر الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات له بالشفاء العاجل.

يُذكر أن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر قد خَصَّص مبلغ 10 ملايين جنيه دعمًا عاجلًا لأسر شهداء ومصابي الحادث تخفيفًا من معاناتهم ومساندةً لهم في مواجهة تداعيات هذا المصاب الأليم مؤكدًا استمرار فتح باب التبرعات والمساهمات أمام الأفراد والمؤسسات الراغبة في دعم الجهود الإغاثية والطبية المقدمة للأسر المتضررة تعزيزًا لقيم التضامن المجتمعي وضمانًا لتوسيع نطاق الرعاية والوصول إلى أكبر عدد من المستحقين وذلك عبر حساباته الرسمية في البنوك أو من خلال الموقع الإلكتروني لبيت الزكاة والصدقات.