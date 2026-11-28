تسلم مجلس العموم الكندي، يوم الخميس الماضي، رسميا عريضة وقّع عليها نحو 290 ألف كندي، تطالب حكومة مارك كارني بإبعاد السفير الأمريكي لدى كندا، بيت هوكسترا، في مؤشر على توتر العلاقات بين البلدين الجارين.

مئات الآلاف من الكنديين يطالبون بطرد السفير الأمريكي

كانت إليزابيث ماي، عضو حزب الخضر الكندي، قد أطلقت العريضة في يوليو 2026، بناءً على طلب امرأة من مدينة كالجاري.

وتطالب العريضة الحكومة الكندية بإعلان هوكسترا شخصًا غير مرغوب فيه، بسبب تدخله الدبلوماسي الأمريكي في الشؤون الداخلية الكندية.

وقالت ماي، أثناء تقديمها العريضة رسميًا، وفقًا لموقع بوليتيكو، إن هوكسترا كان مسيئًا ومهينًا للكنديين مرارًا وتكرارًا.

ووصفت مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أكثر الدبلوماسيين افتقارًا إلى اللباقة في تاريخ كندا.

وتتهم العريضة هوكسترا بتقويض العلاقات الدبلوماسية بين كندا والولايات المتحدة من خلال تصريحاته المتكررة بشأن السياسة الكندية، والتي يرى الموقعون عليها أنها تتعارض مع الأعراف الدبلوماسية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها على علم بالعريضة.

ويُعد هوكسترا شخصية مثيرة للجدل بشدة في كندا، لا سيما بسبب موقفه من رغبة ترامب في ضم البلاد وجعلها الولاية الأمريكية رقم 51.

وفي حديثه إلى محطة إذاعية في ولاية ميشيجان العام الماضي، وصف هوكسترا تصريحات الرئيس الأمريكي بهذا الشأن بأنها تعبير عن المودة، كما تساءل عن سبب استياء الكنديين مما وصفه بأنه عرض سخي.

وكان هوكسترا قد وصف أيضًا الانتخابات الفيدرالية الكندية لعام 2025، التي شهدت فوزًا لافتًا لحزب رئيس الوزراء الليبرالي بعد تراجع سابق في استطلاعات الرأي، بأنها معادية للولايات المتحدة.

وكان السفير الأمريكي قد ألمح إلى إمكانية تحميل كندا المسؤولية إذا حقق الجمهوريون نتائج ضعيفة في انتخابات التجديد النصفي التي جرت هذا الشهر.