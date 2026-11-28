شدد محمود دياسطي لاعب نادي وادي دجلة الحالي والنجوم السابق، على أن رحيل كابتن حسام حسن كان مفاجأة كبيرة للجميع، هو مدرب كبير وقدم لمنتخب مصر الكثير ما سيصعب المهمة على كابتن علي ماهر، هو أيضًا مدرب كبير ويستطيع تقديم أشياء مهمة في منتخب مصر، مضيفًا: فترته مع سيراميكا كليوباترا في الدوري كانت مميزة، قدما كرة قدم مميزة، بالتالي هو قادر على الوصول لأشياء مهمة وتحقيق بطولات مع منتخب مصر بشكل وأداء مختلفين.

وتابع "دياسطي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري أورا مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: عبد الله السعيد هو أفضل لاعب في مصر من وجهة نظري، الموسم الماضي كان أحد أسباب فوز الزمالك بالدوري الاستثنائي، لديه استمرارية رهيبة وهو لاعب كبير جدًا.

وأضاف لاعب النجوم السابق: بيراميدز هو أفضل فريق في مصر حاليًا، نظرًا لما يقدمه من أداء ونتائج، أرى أن بيراميدز هو أفضل فريق في مصر أخر 3 مواسم على الأقل، حققوا بطولات مهمة وأصبحوا منافسين للأهلي والزمالك وهو شيء صعب جدًا، لديهم إدارة محترفة، تضع نظام عمل يستطيع الحفاظ على ما تحقق وحصد المزيد، هم يعملون في صمت وهو أحد أسباب النجاح.

واختتم محمود دياسطي حديثه: موكوينا هو المدير الفني الأفضل في مصر حاليًا، بالنظر لما يقدمه مع الفريق منذ بداية الموسم، أداء مميز ونتائج رائعة، بيراميدز فاز في كل مبارياته في الدوري ودوري أبطال إفريقيا، موكوينا هو الأفضل حاليًا.