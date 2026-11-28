التهمت النيران محطة وقود وثلاث مركبات في مدينة ويست هوليوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إثر اصطدام سيارة بمضخة وقود، ما أدى إلى وقوع انفجار عنيف وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود.

بداية الحادث: تصادم يدفع سيارة نحو المضخة

وقع تصادم مروري بالقرب من محطة الوقود، مما دفع إحدى السيارات للانحراف عن مسارها والاصطدام مباشرة بمضخة الوقود.

مشاهد مروعة من ولاية كاليفورنيا الأميركية.. حادث تصادم يدفع سيارة للاصطدام بمضخة وقود ويتسبب في اندلاع حريق هائل يلتهم 3 مركبات وإصابة شخص #العربية https://t.co/etsO40l89k — العربية (@AlArabiya) November 28, 2026

انفجار وحريق هائل

تسبب الاصطدام في انفجار عنيف واندلاع حريق هائل، التهم محطة الوقود و3 مركبات متوقفة في المكان، وسط مشاهد مروعة وثقتها مقاطع مصورة متداولة، أظهرت ألسنة اللهب وهي تلتهم المكان وتصاعد الدخان الأسود بكثافة.

إصابة شخص واحد

وأسفر الحادث عن إصابة شخص واحد، وفقًا للتقارير الإخبارية الأولية، فيما هرعت فرق الإطفاء إلى الموقع للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.