قال مستشار ومساعد المرشد الأعلى الإيراني محمد مخبر: في هندسة سياسة إيران الخارجية يُعدّ المصير المشترك مع جيراننا مبدأً أساسياً.

تصريحات مستشار خامنئي

وتابع: إيران وقفت إلى جانب الشعب العراقي بكل قوتها ، في أحلك الظروف مُثبتةً بذلك صداقتها.

وأضاف: العلاقة الوثيقة تُحتّم على بغداد الحذر بشأن الحدود حتى لا تُصبح أداةً بأيدي الأعداء ومنفذاً لسياسات ترامب الإجرامية.

وفي سياق متصل، قال الجيش الأمريكي الجمعة إنه عطل سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار الأمريكي المفروض على ​إيران، في حين قال مستشار الزعيم الأعلى الإيراني إن طهران ‌ستبقي مضيق هرمز مغلقا، متعهدا في الوقت ذاته بكسر الحصار.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان ، أن طائرات عسكرية أطلقت ذخائر دقيقة أصابت ​مؤخرة السفينة باسيفيك آرتشر التي ترفع علم بالاو أمس ​الخميس في خليج عمان بعد مغادرتها مدينة بندر عباس ⁠الإيرانية، مما أدى إلى تعطيل نظام دفع السفينة ​في حين لم يُصب أي من أفراد طاقمها المدنيين ​بأذى.