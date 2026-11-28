أكدت دار الإفتاء المصرية أن الالتزام بقواعد المرور وآدابه لا يقتصر على كونه واجبًا قانونيًا، وإنما يمثل واجبًا شرعيًا ووطنيًا، مشيرة إلى أن احترام هذه القواعد يحقق مقاصد الشريعة في حماية الأرواح والممتلكات وصيانة حقوق الآخرين، وأن المسلم يُثاب على الالتزام بها إذا قصد امتثال أحكام الشرع والمحافظة على سلامة الناس.

وأوضحت الدار، في بيان لها، أن مخالفة القواعد المرورية محرمة شرعًا، وأن الإثم يزداد بحسب ما تسببه المخالفة من أضرار ومفاسد تهدد أمن المجتمع وتعرض حياة أفراده للخطر.

حفظ النفس والمال من مقاصد الشريعة

وأشارت دار الإفتاء إلى أن وجوب الالتزام بقوانين المرور يرتبط بعدد من المقاصد والثوابت الشرعية، يأتي في مقدمتها حفظ النفس والمال، باعتبارهما من الضرورات الخمس الكبرى التي جاءت الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية برعايتها وصيانتها.

واستشهدت الدار بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ \[البقرة: 195\]، وقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ \[النساء: 29\]، مؤكدة أن تعريض النفس أو الآخرين للهلاك يتعارض مع تعاليم الإسلام.

وأضافت أن قوانين المرور وُضعت لتنظيم حركة السير وتحقيق الأمن والسلامة وحماية الأرواح والممتلكات، ولذلك فإن الالتزام بها يدخل في طاعة ولي الأمر فيما يحقق المصلحة العامة، امتثالًا لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ \[النساء: 59\].

ولفتت الدار إلى أن من الأسس الشرعية التي تؤكد ضرورة احترام قواعد المرور قاعدة منع الضرر، استنادًا إلى الحديث النبوي الشريف: «لا ضَرر ولا ضِرار»، إلى جانب الالتزام بحق الطريق وكف الأذى عن المارة، موضحة أن الإسلام جعل إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، ومن ثم فإن تعريض الآخرين للخطر نتيجة مخالفة القواعد المرورية يتنافى مع أحكام الشريعة ومقاصدها.

مخالفات مرورية حذرت منها دار الإفتاء

وحذرت دار الإفتاء من مجموعة من السلوكيات التي تمثل خطورة بالغة على حياة مستخدمي الطرق، وفي مقدمتها السير عكس الاتجاه، وتجاوز الإشارات الضوئية الحمراء، وتخطي السرعات المقررة، والقيادة دون الحصول على رخصة، أو تحت تأثير المسكرات والمخدرات، فضلًا عن عدم ربط أحزمة الأمان والانشغال بالهاتف المحمول خلال القيادة.

وشددت على أن خطورة هذه التصرفات لا تتوقف عند كونها مخالفات مرورية، بل تمتد إلى ما تنطوي عليه من استهانة بأرواح الآخرين وتعريض حياتهم للخطر.

وأكدت الدار أن الطريق العام ملك مشترك لجميع مستخدميه، وأن حق الانتفاع به يستلزم احترام حقوق الآخرين والحرص على سلامتهم، مشيرة إلى أن مخالفة قواعد المرور ليست تصرفًا شخصيًا يخص قائد المركبة وحده، إذ قد تؤدي إلى فقدان أرواح بريئة، وحرمان أسر من ذويها، فضلًا عن الخسائر البشرية والمادية التي تلحق بالمجتمع.

وأوضحت أن الاستهتار بالتعليمات المرورية وما قد ينتج عنه من حوادث وإزهاق للأرواح يرتب على المتسبب مسؤوليات شرعية وقانونية كبيرة، ويأثم إذا ثبت في حقه التعدي أو التفريط، وقد تترتب على فعله أحكام الدية والكفارة، وفقًا للتكييف الشرعي لكل واقعة.

كما أكدت ضرورة الالتزام بالعقوبات والغرامات التي يقررها القانون للمخالفات المرورية، لما تؤديه من دور في ردع المخالفين، والحفاظ على النظام العام، وحماية الأرواح والممتلكات.

دعوة لنشر الوعي المروري داخل المجتمع

ودعت دار الإفتاء جميع المؤسسات إلى القيام بدورها في نشر الثقافة المرورية، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر الناجمة عن مخالفة القواعد والتعليمات، والعمل على ترسيخ احترام القانون باعتباره مسؤولية مشتركة بين أفراد المجتمع.

كما طالبت الأسر بتنشئة الأبناء على احترام النظام والالتزام بالقواعد ومراعاة حقوق الآخرين، محذرة من أي خطاب يقلل من خطورة المخالفات المرورية أو يبرر ارتكابها أو يشجع عليها.

وفي ختام بيانها، ناشدت دار الإفتاء المصرية المواطنين، وبصفة خاصة قائدي المركبات، استحضار مراقبة الله سبحانه وتعالى قبل الخضوع للرقابة المرورية، وجعل احترام قواعد السير سلوكًا يوميًا يحمل معنى التعبد والتحضر، ويجسد تعاليم الإسلام في احترام النظام وحفظ الأرواح وصيانة الممتلكات ومراعاة حقوق الآخرين.

واختتمت الدار دعاءها بأن يحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء، وأن يديم على المجتمع روح المسؤولية، ويجنبه زوال النعم وفجاءة النقم وفواجع الأقدار.





