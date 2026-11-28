ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، من سائل عبر صفحته الشخصية، يقول فيه: «ما معنى حديث كل غلام مرتهن بعقيقته؟»، وما المقصود بكون المولود مرتهنًا بعقيقته، وما موعد ذبحها، وما الأحكام المتعلقة بحلق شعر المولود وتسميته؟

أجاب الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، قائلًا: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فقد روى أصحاب السنن الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والإمام أحمد، وصححه الترمذي، عن سمرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى».

وأضاف الدكتور عطية لاشين أن هذا الحديث الشريف يتضمن جملة من المعاني والأحكام المتعلقة بالعقيقة، وموعد ذبحها، وحلق شعر المولود، وتسميته، موضحًا أن العلماء اختلفوا في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل غلام مرتهن بعقيقته»، وذكروا في بيان معناه عدة أقوال.

وأوضح الدكتور لاشين أن القول الأول نُقل عن الإمام أحمد بن حنبل، ومن قبله الإمام عطاء الخراساني ومحمد بن مطرف، ومفاده أن الطفل إذا مات ولم يُعق عنه، فإنه لا يشفع لأبويه، وهو أحد التفسيرات التي وردت في بيان معنى الحديث.

وأشار إلى أن القول الثاني يذهب إلى أن العقيقة لازمة للمولود، حيث شُبّه لزومها له بلزوم الرهن الذي يكون في يد الدائن المرتهن، بما يعكس الارتباط بين المولود وعقيقته وفق هذا التفسير.

وأضاف أن القول الثالث يرى أن أذى شعر المولود لا يزول عنه إلا إذا ذبح أبوه عنه، واستند أصحاب هذا القول إلى ما ورد في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «فأميطوا عنه الأذى»، باعتباره مما يدعم هذا التفسير لمعنى الحديث.

موعد نحر العقيقة وحكم تأخيرها عن اليوم السابع

وتابع الدكتور عطية لاشين موضحًا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «تذبح عنه يوم سابعه» يتضمن بيان الميقات الزمني للعقيقة، وأن الأصل أن تُذبح عندما يبلغ المولود سبعة أيام، وهو ما جعل اليوم السابع موعدًا محددًا لها عند أهل العلم.

وأضاف أن بعض أهل العلم، ومنهم الإمام مالك، ذهبوا إلى أن العقيقة تسقط إذا مات المولود قبل اليوم السابع، أما إذا تعذر ذبحها في اليوم السابع لعدم توافر القدرة المالية، فيجوز ذبحها بعد ذلك.

واستشهد الدكتور لاشين بما أخرجه الإمام البيهقي عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «العقيقة تذبح لسبع، ولأربع عشرة، ولإحدى وعشرين»، وهو الحديث الذي استُدل به على جواز ذبح العقيقة في هذه المواعيد.

وأوضح أن الحديث النبوي لم يقتصر على بيان موعد ذبح العقيقة، بل تناول كذلك ما يُشرع فعله للمولود في اليوم السابع، من حلق شعر رأسه وتسميته، وهو ما يظهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ويحلق ويسمى».

حلق شعر المولود وتسميته واختيار الاسم الحسن

وأضاف الدكتور عطية لاشين أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ويحلق» يتضمن الدلالة على مشروعية حلق رأس المولود يوم ذبح العقيقة، وهو اليوم السابع، والتصدق بوزن شعره فضة، مشيرًا إلى أن ذلك بالنسبة للذكر محل اتفاق، أما حلق شعر رأس الأنثى ففيه خلاف بين أهل العلم.

وأوضح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ويسمى» يتضمن بيان مشروعية تسمية المولود في اليوم السابع، إذا لم يترتب على تأخير التسمية ضرر بالطفل، لافتًا إلى أنه إذا كان تأخير التسمية قد يسبب له ضررًا، كأن يتوقف قبوله في المدارس على تسجيل اسمه قبل مرور أسبوع، فيجوز تسميته فور ولادته.

واستشهد الدكتور لاشين بقوله تعالى: «فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ»، موضحًا أن السيدة مريم عليها السلام سُمّيت فور ولادتها، وذكر أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه، وفق ما أورده في فتواه.

وأكد الدكتور عطية لاشين أهمية اختيار الاسم الحسن للمولود، بحيث لا يتسبب له في أذى نفسي عندما يكبر، أو يجعله عرضة للسخرية من أقرانه وأنداده، مشددًا على ضرورة تجنب الأسماء التي تدل على العظمة المطلقة التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى.

وضرب مثالًا على ذلك بأسماء مثل «شاهان شاه»، و«ملك الأملاك»، و«قاضي القضاة»، و«حاكم الحكام»، لما تحمله من دلالات تتعلق بالعظمة والملك والحكم، وهي معانٍ ينبغي مراعاة ضوابطها عند اختيار أسماء الأبناء.

واختتم الدكتور لاشين توضيحه بالإشارة إلى أن الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت فضل بعض الأسماء، موضحًا أن أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن، وأن من الأسماء التي ورد وصفها في الحديث بأنها أصدق الأسماء حارث وهمام، وذلك وفق ما جاء في الأخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم.



