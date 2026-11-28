استعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة ، حزمة التعديلات الجديدة لمحددات مبادرة "دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية" بسعر عائد مخفض 15%، والتي أقرها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2026، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بمواصلة دعم القطاع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، وفي ضوء توصيات "منتدى مصر 2026" والاجتماعات المشتركة مع اتحاد الصناعات المصرية ومجتمع الأعمال لتيسير آليات الوصول إلى التمويل.

حلول جذرية لأبرز التحديات التي طرحها المصنعون

وأكد الوزير، أن التعديلات الجديدة تضع حلولاً جذرية لأبرز التحديات التي طرحها المصنعون، وفي مقدمتها التوسع في استخدامات المبادرة لتشمل تمويل بنود رأس المال العامل (من مواد خام ومستلزمات إنتاج وقطع غيار)، جنباً إلى جنب مع تمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بما يضمن استمرارية التشغيل وزيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع.

وقال هاشم ، إن التعديلات شملت توسيع نطاق القطاعات المستفيدة لتغطي كافة الأنشطة الصناعية، وذلك استجابةً لمطالب مجتمع الأعمال بإلغاء القيود القطاعية السابقة، بما يتيح فرصاً تمويلية عادلة ومتكافئة أمام جميع المصانع الجادة للتوسع وزيادة طاقاتها الإنتاجية، وانطلاقاً من رؤية الوزارة بدعم المنظومة الإنتاجية ككل، وضمان تكامل الصناعات المغذية والوسيطة مع القطاعات الاستراتيجية، بما يعظم القيمة المضافة ويرفع تنافسية المنتج المحلي، مشيراً إلى أن التعديلات شملت رفع الحدود المالية للتمويل لبعض القطاعات الاستراتيجية وفقاً لحجم المشروع ومتطلباته التشغيلية، ليصل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 200 مليون جنيه، بدلاً من 100 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به إلى 250 مليون جنيه، بدلاً من 150 مليون جنيه.

ولفت الوزير، إلى أن التعديلات تضمنت مرونة كبيرة فيما يتعلق بشرط جاهزية المنشأة الصناعية؛ حيث تم تعديل اشتراط "الانتهاء الكامل من الإنشاءات" ليصبح مرتبطاً بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، وذلك بعد مرور عام على بدء تنفيذه مع إنجاز نسبة بنائية لا تقل عن 60%، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مما يزيل عقبة تعطيل التمويل للمشروعات الجادة تحت الإنشاء.

وفي إطار خطة الوزارة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، أوضح الوزير أن التعديلات منحت أولوية للكيانات الصناعية الجديدة الناتجة عن دمج مصنع متعثر أو مغلق مع مستثمر جديد (شريطة عدم وجود مستحقات للقطاع المصرفي أو الشركات المالية غير المصرفية، وعدم سبق الاستفادة من صندوق دعم العملاء المتعثرين).

كما نوه المهندس خالد هاشم، إلى استمرار الحوافز الإضافية داخل المبادرة لخفض سعر الفائدة من 15% ليصل إلى 13% وفقاً لمعدلات تعميق التصنيع المحلي؛ حيث يتم خفض العائد بنسبة (1%) حال زيادة المكون المحلي من 7% إلى 10%، وبنسبة (1.5%) حال زيادته عن 10%، وبنسبة (2%) للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محلياً ولها حجم استيراد كبير، كاشفاً عن استمرار منح أولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية للاستفادة من المبادرة.

من جانبها، أكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تضطلع بالدور الفني والتنظيمي في تنفيذ المبادرة وضمان وصول التمويل لمستحقيه من المصنعين الجادين؛ حيث تتولى الهيئة استقبال الطلبات والمستندات المقررة من خلال مقرها الرئيسي بالتجمع الخامس أو عبر فروعها الإقليمية المنتشرة بجميع المحافظات.

وأوضحت رئيس الهيئة أن وحدة دعم الصناعة بالهيئة تتولى دراسة وتقييم الطلبات ومراجعة النسب البنائية والجداول الزمنية للمشروعات، بالإضافة إلى إجراء المعاينات الميدانية للتحقق من الجدية واستيفاء الاشتراطات الفنية والتشغيلية، تمهيداً لإصدار الموافقات الفنية اللازمة للجهات التمويلية، بما يسهم في تسريع إجراءات حصول المصانع المستوفية للاشتراطات على التمويل.

ووجهت رئيس الهيئة الدعوة إلى كافة المصنعين الجادين للاستفادة من مزايا المبادرة وتيسيراتها الجديدة، مشيرةً إلى أن مدة سريان المبادرة خمس سنوات من تاريخ بدء إقرارها.