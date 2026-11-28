كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن تفاصيل عقد سامي قمصان مع القلعة الحمراء، بعد توليه قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية، عقب رحيل المغربي الحسين عموتة عن منصب المدير الفني.

سامي قمصان يتقاضى 2 مليون جنيه شهريًا في الأهلي

وأكد المصدر ، أن عقد سامي قمصان مع النادي الأهلي يمتد لمدة موسمين، على أن يتقاضى المدير الفني الحالي راتبًا شهريًا يبلغ 2 مليون جنيه، وفقًا للاتفاق المبرم مع إدارة النادي.

وأوضح المصدر ، أن القيمة المالية المتفق عليها مع سامي قمصان لن تتغير حال استمرار توليه منصب المدير الفني للفريق، أو انتقاله للعمل مدربًا عامًا ضمن الجهاز الفني للمدرب الأجنبي الجديد الذي تسعى إدارة الأهلي للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي تعمل حاليًا على إعادة ترتيب الجهاز الفني للفريق، بالتزامن مع دراسة عدد من السير الذاتية للمدربين الأجانب، من أجل حسم هوية المدير الفني الجديد، مع الاستقرار على استمرار سامي قمصان ضمن الجهاز الفني في المرحلة المقبلة.