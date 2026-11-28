روى أحمد شكري، نجل المعلق الرياضي محمد شكري، أحد ضحايا حادث الطريق الدائري بالوراق، تفاصيل آخر حديث جمعه بوالده قبل وقوع الحادث بنحو 6 ساعات، موضحًا أن والده طلب منه العودة لتناول الغداء معًا، دون أن يعلم أن تلك الكلمات ستكون آخر ما يسمعه منه.

نجل المعلق محمد شكري يروي آخر حديث بينهما

وأضاف أحمد شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن آخر مرة تحدث فيها مع والده كانت قبل الحادث بنحو 6 ساعات، عندما كان يستعد للذهاب إلى عمله في منطقة مدينتي.

وأوضح أنه لم يتناول وجبة الإفطار مع والده في ذلك اليوم، بسبب اضطراره إلى التوجه للعمل صباحًا، مشيرًا إلى أن والده طلب منه أن يعود لتناول الغداء معه، وقال له: «إنت النهاردة هستناك نتغدى سوا».

وأشار نجل المعلق الرياضي إلى أنه لم يكن يتوقع أن تكون هذه الكلمات آخر ما يتذكره من حديث والده قبل وفاته في حادث الطريق الدائري بالوراق.

وأضاف أحمد شكري متأثرًا: «وللأسف يعني ما لحقتوش»، في إشارة إلى عدم تمكنه من العودة لتناول الغداء مع والده كما طلب منه، بعدما فقد حياته في الحادث.

وأكد أن الأسرة لم تكن تتوقع ما حدث، وأن الأيام التي أعقبت الحادث تحولت إلى رحلة من البحث والقلق، قبل التأكد من وفاة والده، موضحًا أن آخر حديث دار بينهما ظل حاضرًا في ذاكرته، خاصة أن والده كان ينتظره حتى يجلسا معًا ويتناولا الطعام.