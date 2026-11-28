كشفت وكالة «رويترز»، نقلًا عن ثلاثة مصادر عسكرية وأمنية، أن سفنًا روسية كانت تحمل مركبات عسكرية إلى ليبيا اضطرت إلى تغيير مسارها في البحر المتوسط، عقب هجوم أوكراني أدى إلى إغراق المدمرة الروسية «ميركوري» في ميناء بنغازي الأسبوع الماضي.

ونقل مصدر عسكري أوروبي أن سفنًا روسية أخرى، كانت ترافقها المدمرة «غولوفكو»، جرى تحويل مسارها نحو مضيق صقلية عقب الهجوم.

كما أكد مسؤول استخباراتي أوكراني ومصدر أمني في الشرق الأوسط أن أسطولًا روسيًا أوقف رحلته إلى ليبيا، وتوقف في منطقة الجزائر.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم على المدمرة الروسية دفع موسكو إلى وقف أو إعادة توجيه تحركات سفن تحمل شحنات عسكرية إلى ليبيا، في تطور يعكس تداعيات الهجوم على التحركات البحرية الروسية في البحر المتوسط.