استدعى وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتّو الملحق العسكري الأوكراني لدى إيطاليا، بحضور السفير الأوكراني، على خلفية الهجوم الذي استهدف سفنا روسية قبالة بنغازي، وسط قلق إيطالي من انتقال تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية إلى البحر المتوسط عبر الساحة الليبية.

وذكر تقرير لصحيفة "إل فوليو" الإيطالية ، أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تخشى أن يؤدي استمرار التوتر في ليبيا إلى زعزعة استقرار البلاد، في وقت تتصاعد فيه الخلافات داخل الائتلاف الحاكم بشأن الموقف من كييف.

وفي سياق متصل ، ذكر الصحيفة أن ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة، يمارس ضغوطا على وزير الخارجية أنطونيو تاياني، مطالباً بموقف أكثر تشددا تجاه أوكرانيا، وصولا إلى المطالبة باستدعاء السفير الإيطالي من كييف.

وأشار التقرير إلى أن ميلوني وتاياني يتمسكان بأن روما لم تكن على علم مسبق بالهجوم، وأن القضية أُغلقت عقب اتصال تاياني بنظيره الأوكراني أندريه سيبيها، فيما يرى سالفيني أن العملية تمثل تصعيدا غير مقبول داخل المتوسط، خصوصا بعد مقتل عسكريين ليبيين متأثرين بإصاباتهما.

ونقلت "إل فوليو" عن ميلوني قولها إن ليبيا مهمة للغاية بالنسبة لإيطاليا، مشيرا إلى أن مخاوف روما لا تقتصر على تداعيات الهجوم الأوكراني، بل تمتد إلى تنامي النفوذ الروسي في ليبيا، وما قد يترتب عليه من تهديد للمصالح الإيطالية، خصوصا أنشطة شركة "إيني" وإمدادات الغاز، فضلا عن أمن المواطنين الإيطاليين في البلاد.

ولفت التقرير إلى أن التمدد الروسي في ليبيا يثير قلقا إيطاليا متزايدا، مع احتمال انتقال تداعياته من شرق البلاد إلى غربها، حيث تنشط مصالح الطاقة الإيطالية، في ظل هشاشة الوضع الليبي وتداخل المصالح الدولية فيه.