كشف الإعلامي أمير هشام عن وجود اهتمام من عدة أندية أوروبية وعربية بالتعاقد مع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، في ظل التقارير التي ربطت اللاعب بالانتقال إلى نادي سيلتيك الاسكتلندي.

وأوضح أمير هشام، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI» الفضائية، أن نادي سيلتيك لم يتقدم بعرض رسمي إلى الأهلي حتى الآن، رغم وجود اهتمام باللاعب، مشيرًا إلى أن بعض مسؤولي النادي الاسكتلندي تواصلوا مع وكلاء إمام عاشور عبر وسطاء لاستطلاع إمكانية التعاقد معه.

وأضاف أن هناك اهتمامًا أيضًا من جانب نادي كونيا سبور التركي، إلى جانب اتحاد جدة السعودي، الذي يراقب موقف اللاعب تمهيدًا لإمكانية التقدم بعرض رسمي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن موقف إدارة الأهلي من الموافقة على رحيل إمام عاشور لم يُحسم حتى الآن، في انتظار معرفة طبيعة العروض التي قد تصل إلى النادي بصورة رسمية.

وتابع أن إمام عاشور يفضل في المقام الأول استكمال مسيرته مع الأهلي، بينما يأتي خيار الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي في المرتبة الثانية، مؤكدًا أن اللاعب لا يرغب في خوض تجربة احترافية بالدوريات الأوروبية خلال المرحلة الحالية.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالكشف عن أن إمام عاشور أصبح الخيار الثاني في حسابات اتحاد جدة لتدعيم صفوفه، في ظل وجود لاعب برازيلي يتصدر قائمة المرشحين للانضمام إلى الفريق السعودي.