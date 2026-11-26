​رغم حالة الغضب الجماهيري من تراجع النتائج والأداء مؤخرًا عقب الخسارة أمام بيراميدز، تواصل جماهير النادي الأهلي إثبات دعمها غير المشروط لناديها، حيث قادت المارد الأحمر لاعتلاء صدارة سباق التصويت الجماهيري على جائزة «أفضل نادٍ تاريخي» (Fans' Historic Club Award) ضمن جوائز جلوب سوكر العالمية لعام 2026، متفوقًا بفارق شاسع على كبار أندية أوروبا والعالم.

​نسب التصويت وترتيب المنافسة حتى الآن

و​وفقًا لأحدث مؤشرات التصويت الجماهيري، يحلق النادي الأهلي في المركز الأول بنسبة بلغت 55% من إجمالي الأصوات المشاركة، يليه في المركز الثاني نادي ريال مدريد الإسباني بنسبة 18%، بينما حل غريمه التقليدي برشلونة في المركز الثالث بنسبة 5% فقط.

​ويخوض الأهلي المنافسة بصفته الممثل الوحيد للكرة المصرية والعربية والأفريقية في قائمة تضم 16 ناديًا من أعرق أندية العالم، من بينها: ليفربول، ومانشستر يونايتد، وبايرن ميونخ، وميلان، وإنتر ميلان، ويوفنتوس، وأياكس، وبنفيكا، وسيلتك، وريفر بليت، وبوكا جونيورز، وفلامنجو، وبينارول.

​رابط التصويت للأهلي في جوائز جلوب سوكر 2026

و​أتاحت اللجنة المنظمة لجوائز جلوب سوكر للجماهير المشاركة المباشرة في اختيار النادي الفائز عبر الموقع الرسمي للتصويت من خلال الرابط التالي:

​رابط التصويت المباشر: vote.globesoccer.com/vote/fans-historic-club-award-2026

​خطوات التصويت لدعم النادي الأهلي

و​يمكن للجماهير تسجيل أصواتها لصالح النادي الأهلي بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية:

​الدخول إلى صفحة التصويت الرسمية لجائزة النادي التاريخي عبر الرابط الموضح أعلاه.

​استعراض قائمة الأندية الـ 16 المرشحة والبحث عن شعار النادي الأهلي (Al Ahly).

​الضغط على زر التصويت «Vote Now» أسفل شعار النادي.

​استكمال خطوات التأكيد السريعة التي تظهر على الشاشة لاعتماد الصوت بنجاح.

​مواعيد مراحل التصويت والحفل النهائي

و​تُجرى عملية التصويت على جائزة النادي التاريخي المفضل لدى الجماهير عبر مرحلتين حاسمتين:

​المرحلة الأولى: انطلقت في 18 نوفمبر وتستمر حتى 30 نوفمبر 2026، ويتأهل منها الأندية الحاصلة على أعلى نسبة تصويت.

​المرحلة الثانية والنهائية: تنطلق يوم 4 ديسمبر وتستمر حتى 11 ديسمبر 2026، ليُحسم الفائز بناءً على تصويت الجماهير قبل إعلان النتائج رسميًا في حفل جوائز جلوب سوكر المقرر إقامته يوم 28 ديسمبر 2026 في دولة الإمارات العربية المتحدة.